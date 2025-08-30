В МВД не выдержали: после всплеска аварий с подростками готовят жёсткие меры

Рост числа аварий с участием подростков на питбайках заставил власти всерьёз задуматься об ужесточении наказания для нарушителей. МВД предложило ввести новые штрафы — до 30 тысяч рублей — за выезд на дороги общего пользования на незарегистрированных мини-мотоциклах.

Почему власти заговорили о штрафах

По данным МВД, всего за первые пять месяцев 2025 года количество ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами увеличилось почти на четверть. Пострадали 550 человек, десять подростков погибли. Для сравнения: год назад за тот же период зафиксировали вдвое меньше аварий.

Госавтоинспекция регулярно напоминает, что питбайки — это спортивный инвентарь, а не транспорт для дорог. Но именно подростки чаще всего используют их как развлечение, выезжая на улицы без прав и документов.

Что меняется в законе

Сейчас штраф для тех, кто садится за руль без прав, составляет от 5 до 15 тысяч рублей, плюс транспорт эвакуируют на штрафстоянку. Если же у водителя есть права, но нет регистрации на питбайк, штраф — от 500 до 800 рублей, при повторном нарушении — 5 тысяч рублей или лишение прав.

МВД предлагает ввести новую статью в КоАП. Согласно инициативе, за выезд на дорогу на питбайке без регистрации и прав будут штрафовать на сумму от 5 до 30 тысяч рублей. Если нарушителем окажется подросток до 16 лет, платить придётся его родителям.

Почему инспекторам сложно бороться с нарушителями

Юристы отмечают: проблема в том, что в законодательстве питбайки прямо не определены как транспорт. Формально они приравнены к спортивному инвентарю, ведь у них нет зеркал и поворотников.

"Сложность ситуации заключается в том, что питбайк на данный момент является спортивным инвентарём, а не транспортным средством", — заявила юрист компании "Правокард" Юлия Шпагина.

Тем не менее судебная практика постепенно меняется. В 2023–2024 годах Верховный суд признал питбайки транспортными средствами в случае выезда на дороги.

Популярность питбайков продолжает расти

Несмотря на рост числа аварий и внимание со стороны ГИБДД, продажи мини-мотоциклов увеличиваются. По данным "Автостата", за январь-июль 2025 года в Россию ввезли почти 97 тысяч единиц новой мототехники, однако зарегистрирована лишь треть.

Главный фактор роста — дешёвые модели из Китая. Многие подростки выбирают именно их: скорость до 70 км/ч, доступная цена — и никакой регистрации.

Мнения экспертов

По словам вице-президента НАС Антона Шапарина, часть бизнесменов специально ввозит мотоциклы под видом питбайков, обходя экологические и технические нормы.

"Количество пострадавших исчисляется тысячами. Методом разъяснения, который практикует ГИБДД, ничего добиться не выйдет", — уверен Шапарин.

Юристы считают, что эффективнее всего прописать в законах конкретные правила и санкции, а также предупреждать покупателей о последствиях ещё при продаже техники.