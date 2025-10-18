Фисташки спасают сердце, но губят давление: когда орехи перестают быть полезными

Фисташки давно завоевали репутацию одной из самых популярных и полезных закусок. Их добавляют в десерты, блюда восточной кухни, салаты или просто едят горстями в перерывах между делами. Однако, как предупреждают врачи, даже самые ценные продукты при злоупотреблении могут нанести вред организму. Об этом рассказала врач ультразвуковой диагностики и медицинский эксперт Олеся Ступак.

Чем полезны фисташки

"В фисташках содержится медь, марганец, витамин В6, белки, клетчатка, тиамин и фосфор", — пояснила врач УЗД Олеся Ступак.

Фисташки богаты питательными веществами, необходимыми для нормальной работы сердца, сосудов и нервной системы.

Полезные свойства:

Снижают уровень холестерина за счёт растительных жиров и антиоксидантов.

Улучшают пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки.

Поддерживают обмен веществ благодаря витаминам группы B и минералам.

Снижают риск развития рака благодаря наличию полифенолов и токоферолов.

Однако, как уточняет врач, эти полезные процессы наблюдаются только при употреблении сырых или слегка подсушенных орехов.

"Указанные процессы происходят только до обжарки. Дело в том, что обжаренные фисташки теряют часть ценных элементов, а энергетическая ценность продукта увеличивается", — добавила эксперт.

Почему жареные фисташки теряют пользу

Во время термической обработки часть витаминов и антиоксидантов разрушается, а соли и масла, добавляемые при обжарке, делают продукт значительно калорийнее.

Если 100 граммов сырых фисташек содержат около 560 ккал, то жареные и солёные могут достигать 620-650 ккал. При этом соли зачастую добавляют больше, чем нужно, что провоцирует задержку жидкости и повышает давление.