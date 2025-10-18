Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
фисташки
фисташки
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:28

Фисташки спасают сердце, но губят давление: когда орехи перестают быть полезными

Врач Ступак объяснила, почему жареные фисташки повышают давление и теряют витамины

Фисташки давно завоевали репутацию одной из самых популярных и полезных закусок. Их добавляют в десерты, блюда восточной кухни, салаты или просто едят горстями в перерывах между делами. Однако, как предупреждают врачи, даже самые ценные продукты при злоупотреблении могут нанести вред организму. Об этом рассказала врач ультразвуковой диагностики и медицинский эксперт Олеся Ступак.

Чем полезны фисташки

"В фисташках содержится медь, марганец, витамин В6, белки, клетчатка, тиамин и фосфор", — пояснила врач УЗД Олеся Ступак.

Фисташки богаты питательными веществами, необходимыми для нормальной работы сердца, сосудов и нервной системы.

Полезные свойства:

  • Снижают уровень холестерина за счёт растительных жиров и антиоксидантов.

  • Улучшают пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки.

  • Поддерживают обмен веществ благодаря витаминам группы B и минералам.

  • Снижают риск развития рака благодаря наличию полифенолов и токоферолов.

Однако, как уточняет врач, эти полезные процессы наблюдаются только при употреблении сырых или слегка подсушенных орехов.

"Указанные процессы происходят только до обжарки. Дело в том, что обжаренные фисташки теряют часть ценных элементов, а энергетическая ценность продукта увеличивается", — добавила эксперт.

Почему жареные фисташки теряют пользу

Во время термической обработки часть витаминов и антиоксидантов разрушается, а соли и масла, добавляемые при обжарке, делают продукт значительно калорийнее.

Если 100 граммов сырых фисташек содержат около 560 ккал, то жареные и солёные могут достигать 620-650 ккал. При этом соли зачастую добавляют больше, чем нужно, что провоцирует задержку жидкости и повышает давление.

Вид фисташек Калорийность (ккал/100 г) Особенности
Сырые 550-560 Максимум витаминов и антиоксидантов
Подсушенные 570-580 Сохраняют пользу, меньше влаги
Жареные 620-650 Потеря витаминов, избыток соли и жиров
Солёные 640-660 Повышают давление и провоцируют отёки

Почему фисташки вредны при переедании

Даже полезные орехи требуют умеренности. Переедание может привести к набору веса и проблемам с желудочно-кишечным трактом.

"Бесконтрольное употребление чревато набором лишних килограммов", — предупредила Олеся Ступак.

Нормой считается не более 30 граммов (примерно 40-45 орехов) в день. Это количество обеспечивает организм белками, клетчаткой и полезными жирами без избыточной нагрузки на калорийность.

Кроме того, фисташки содержат фосфор и калий, которые влияют на водно-солевой баланс. При чрезмерном употреблении этот баланс может нарушаться, особенно если человек не пьёт достаточно воды.

Фисташки и алкоголь: неудачное сочетание

"При сочетании закусок с пивом только усугубляется обезвоживание организма, растёт нагрузка на сердце и повышается давление", — отметила врач.

Фисташки часто подают к пиву, но это сочетание особенно опасно для людей с гипертонией и заболеваниями сердца. Алкоголь усиливает выведение жидкости, а соль в орехах способствует её задержке, создавая двойную нагрузку на сосуды и почки.

Кроме того, спиртное раздражает слизистую желудка, а жирные жареные орехи усиливают это воздействие.

"Употребление фисташек с алкоголем в больших количествах может повлечь расстройство кишечника", — добавила эксперт.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: употреблять фисташки без меры.
    Последствие: переедание и прибавка в весе.
    Альтернатива: ограничиться одной небольшой горстью (25-30 г).

  2. Ошибка: закусывать пиво солёными орехами.
    Последствие: обезвоживание, повышение давления, перегрузка почек.
    Альтернатива: заменить напиток на воду или травяной чай, а орехи выбрать несолёные.

  3. Ошибка: покупать ярко-жёлтые или ароматизированные фисташки.
    Последствие: в них часто содержатся красители и усилители вкуса.
    Альтернатива: выбирать натуральные, неочищенные орехи в скорлупе.

Сколько и как есть фисташки правильно

Чтобы фисташки приносили пользу, стоит придерживаться нескольких простых правил:

  1. Выбирайте несолёные и не жареные орехи. Они сохраняют больше витаминов и антиоксидантов.

  2. Не превышайте дневную норму. Для взрослого человека достаточно 25-30 граммов.

  3. Храните орехи в сухом и прохладном месте. Фисташки быстро впитывают влагу и запахи.

  4. Не ешьте старые или сгоревшие орехи. В них могут образовываться токсичные вещества.

  5. Сочетайте с фруктами или йогуртом. Это снижает нагрузку на желудок и улучшает усвоение.

Плюсы и минусы фисташек

Плюсы Минусы
Богаты белком и клетчаткой Высокая калорийность
Содержат витамины и минералы Потеря пользы при обжарке
Улучшают обмен веществ Повышают давление при избытке соли
Поддерживают сердце и сосуды Могут вызвать аллергию
Снижают уровень холестерина Не сочетаются с алкоголем

А что если заменить фисташки другими орехами?

Если хочется разнообразить рацион, можно чередовать фисташки с другими орехами:

  • Миндаль - полезен для сердца, содержит меньше жиров.

  • Грецкий орех - источник омега-3 и магния.

  • Кешью - богаты железом и цинком, но калорийнее.

  • Фундук - улучшает мозговую активность, особенно в холодное время года.

Такое чередование позволит получать максимум пользы и избежать переедания.

Советы шаг за шагом

  1. Покупайте фисташки в скорлупе — это ограничит количество съеденного.

  2. Избегайте упаковок с добавками и ароматизаторами.

  3. Ешьте орехи в первой половине дня — они дают энергию и насыщают.

  4. Пейте достаточно воды, особенно если орехи солёные.

  5. Не сочетайте фисташки с алкоголем и жирными закусками.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли есть фисташки каждый день?
Да, но в умеренном количестве — до 30 г в день.

Какие фисташки полезнее — жареные или сырые?
Сырые или слегка подсушенные: в них сохраняется больше витаминов и антиоксидантов.

Подходят ли фисташки для диеты?
Да, при умеренном употреблении они помогают контролировать аппетит и уровень сахара.

Можно ли детям?
Можно, но без соли и в небольшом количестве (5-10 орехов в день).

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Карпенко: осенний спад сил связан с нехваткой солнца, стрессом и изменением рациона сегодня в 6:51
Осень крадёт энергию и иммунитет: врачи объяснили, как вернуть силы до зимы

Почему осенью чаще болеем и чувствуем упадок сил? Врач рассказал, как стресс, питание и нехватка света ослабляют иммунитет и какие привычки действительно укрепляют защиту организма.

Читать полностью » Ромашковый чай помогает улучшить сон, снизить тревожность и укрепить иммунитет — Марина Орлова сегодня в 6:46
Хочешь спать, как младенец — завари ромашку, а не скандал: секрет самого мирного чая

Ромашковый чай — природное средство от тревоги, бессонницы и усталости. Узнайте, как правильно заваривать напиток, чтобы сохранить всю его пользу.

Читать полностью » В Амурском онкодиспансере удалили опухоль, сохранив единственную почку пациента сегодня в 6:37
Операция на грани возможного: врачи спасли единственную почку пациента с опухолью

Врачи Амурского онкодиспансера провели редкую операцию, сохранив единственную почку 63-летнему пациенту с раком. Благодаря современным технологиям мужчина избежал инвалидности.

Читать полностью » Врач Роженцова: утренняя усталость может быть связана не только с недосыпом, но и с гормональными нарушениями сегодня в 6:14
Просыпаетесь усталыми? Врачи объяснили, почему сон не даёт сил даже после восьми часов

Почему даже после восьми часов сна вы чувствуете себя разбитым? Врач объяснила, какие болезни и привычки вызывают утреннюю усталость и как вернуть бодрость.

Читать полностью » Врач Екатерина Сысоева назвала продукты, наиболее богатые селеном сегодня в 5:50
Селен против старения: в каких продуктах скрыт самый мощный антиоксидант

Селен укрепляет иммунитет и защищает клетки от старения. Врач рассказала, какие продукты содержат больше всего этого микроэлемента и как правильно включать их в рацион.

Читать полностью » Невролог Василий Плотников объяснил, почему кофе противопоказан детям до 14 лет сегодня в 5:25
Кофе и дети: привычка взрослых, которая может повредить нервной системе подростков

Кофе и другие напитки с кофеином опасны для детей: они мешают сну, вызывают тревожность и раздражительность. Врач рассказал, когда можно первую чашку и сколько — без вреда.

Читать полностью » Инфекционист Владимир Никифоров объяснил, как глазунья может вызвать сальмонеллёз сегодня в 5:12
Обычная глазунья отправила девушку в больницу: врачи напомнили, как жарить яйца без риска

Непрожаренная глазунья обернулась для девушки госпитализацией. Врач рассказал, почему сальмонелла не боится полусырого белка и как приготовить яйца безопасно.

Читать полностью » Онколог Роман Манаков: мужчины тоже подвержены раку груди, но обращаются слишком поздно сегодня в 4:48
Мужчинам тоже грозит рак груди: болезнь, о которой многие даже не догадываются

Рак груди у мужчин встречается редко, но может протекать стремительно. Онколог рассказал, на какие симптомы стоит обратить внимание и как ранняя диагностика помогает сохранить жизнь.

Читать полностью »

Новости
Еда
Пирожки с мясом получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри
Авто и мото
Автоэксперт: запах бензина в машине указывает на утечку топлива
Садоводство
Черешню осенью обрезают после листопада для формирования кроны – Николай Хромов
Дом
Дизайнеры рассказали, как оформить ТВ-зону в гостиной в разных стилях интерьера
Красота и здоровье
В России начали формировать официальный перечень БАДов, которые смогут назначать врачи
Спорт и фитнес
Восстановление после нагрузок ускоряет рост мышц и предотвращает перетренированность — показало исследование
Технологии
Создана первая универсальная почка для пересадки независимо от группы крови
Садоводство
Эксперт Майкл Кларк заявил, что пересаживать ландыш лучше осенью или ранней весной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet