Фисташки спасают сердце, но губят давление: когда орехи перестают быть полезными
Фисташки давно завоевали репутацию одной из самых популярных и полезных закусок. Их добавляют в десерты, блюда восточной кухни, салаты или просто едят горстями в перерывах между делами. Однако, как предупреждают врачи, даже самые ценные продукты при злоупотреблении могут нанести вред организму. Об этом рассказала врач ультразвуковой диагностики и медицинский эксперт Олеся Ступак.
Чем полезны фисташки
"В фисташках содержится медь, марганец, витамин В6, белки, клетчатка, тиамин и фосфор", — пояснила врач УЗД Олеся Ступак.
Фисташки богаты питательными веществами, необходимыми для нормальной работы сердца, сосудов и нервной системы.
Полезные свойства:
-
Снижают уровень холестерина за счёт растительных жиров и антиоксидантов.
-
Улучшают пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки.
-
Поддерживают обмен веществ благодаря витаминам группы B и минералам.
-
Снижают риск развития рака благодаря наличию полифенолов и токоферолов.
Однако, как уточняет врач, эти полезные процессы наблюдаются только при употреблении сырых или слегка подсушенных орехов.
"Указанные процессы происходят только до обжарки. Дело в том, что обжаренные фисташки теряют часть ценных элементов, а энергетическая ценность продукта увеличивается", — добавила эксперт.
Почему жареные фисташки теряют пользу
Во время термической обработки часть витаминов и антиоксидантов разрушается, а соли и масла, добавляемые при обжарке, делают продукт значительно калорийнее.
Если 100 граммов сырых фисташек содержат около 560 ккал, то жареные и солёные могут достигать 620-650 ккал. При этом соли зачастую добавляют больше, чем нужно, что провоцирует задержку жидкости и повышает давление.
|Вид фисташек
|Калорийность (ккал/100 г)
|Особенности
|Сырые
|550-560
|Максимум витаминов и антиоксидантов
|Подсушенные
|570-580
|Сохраняют пользу, меньше влаги
|Жареные
|620-650
|Потеря витаминов, избыток соли и жиров
|Солёные
|640-660
|Повышают давление и провоцируют отёки
Почему фисташки вредны при переедании
Даже полезные орехи требуют умеренности. Переедание может привести к набору веса и проблемам с желудочно-кишечным трактом.
"Бесконтрольное употребление чревато набором лишних килограммов", — предупредила Олеся Ступак.
Нормой считается не более 30 граммов (примерно 40-45 орехов) в день. Это количество обеспечивает организм белками, клетчаткой и полезными жирами без избыточной нагрузки на калорийность.
Кроме того, фисташки содержат фосфор и калий, которые влияют на водно-солевой баланс. При чрезмерном употреблении этот баланс может нарушаться, особенно если человек не пьёт достаточно воды.
Фисташки и алкоголь: неудачное сочетание
"При сочетании закусок с пивом только усугубляется обезвоживание организма, растёт нагрузка на сердце и повышается давление", — отметила врач.
Фисташки часто подают к пиву, но это сочетание особенно опасно для людей с гипертонией и заболеваниями сердца. Алкоголь усиливает выведение жидкости, а соль в орехах способствует её задержке, создавая двойную нагрузку на сосуды и почки.
Кроме того, спиртное раздражает слизистую желудка, а жирные жареные орехи усиливают это воздействие.
"Употребление фисташек с алкоголем в больших количествах может повлечь расстройство кишечника", — добавила эксперт.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: употреблять фисташки без меры.
Последствие: переедание и прибавка в весе.
Альтернатива: ограничиться одной небольшой горстью (25-30 г).
-
Ошибка: закусывать пиво солёными орехами.
Последствие: обезвоживание, повышение давления, перегрузка почек.
Альтернатива: заменить напиток на воду или травяной чай, а орехи выбрать несолёные.
-
Ошибка: покупать ярко-жёлтые или ароматизированные фисташки.
Последствие: в них часто содержатся красители и усилители вкуса.
Альтернатива: выбирать натуральные, неочищенные орехи в скорлупе.
Сколько и как есть фисташки правильно
Чтобы фисташки приносили пользу, стоит придерживаться нескольких простых правил:
-
Выбирайте несолёные и не жареные орехи. Они сохраняют больше витаминов и антиоксидантов.
-
Не превышайте дневную норму. Для взрослого человека достаточно 25-30 граммов.
-
Храните орехи в сухом и прохладном месте. Фисташки быстро впитывают влагу и запахи.
-
Не ешьте старые или сгоревшие орехи. В них могут образовываться токсичные вещества.
-
Сочетайте с фруктами или йогуртом. Это снижает нагрузку на желудок и улучшает усвоение.
Плюсы и минусы фисташек
|Плюсы
|Минусы
|Богаты белком и клетчаткой
|Высокая калорийность
|Содержат витамины и минералы
|Потеря пользы при обжарке
|Улучшают обмен веществ
|Повышают давление при избытке соли
|Поддерживают сердце и сосуды
|Могут вызвать аллергию
|Снижают уровень холестерина
|Не сочетаются с алкоголем
А что если заменить фисташки другими орехами?
Если хочется разнообразить рацион, можно чередовать фисташки с другими орехами:
-
Миндаль - полезен для сердца, содержит меньше жиров.
-
Грецкий орех - источник омега-3 и магния.
-
Кешью - богаты железом и цинком, но калорийнее.
-
Фундук - улучшает мозговую активность, особенно в холодное время года.
Такое чередование позволит получать максимум пользы и избежать переедания.
Советы шаг за шагом
-
Покупайте фисташки в скорлупе — это ограничит количество съеденного.
-
Избегайте упаковок с добавками и ароматизаторами.
-
Ешьте орехи в первой половине дня — они дают энергию и насыщают.
-
Пейте достаточно воды, особенно если орехи солёные.
-
Не сочетайте фисташки с алкоголем и жирными закусками.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли есть фисташки каждый день?
Да, но в умеренном количестве — до 30 г в день.
Какие фисташки полезнее — жареные или сырые?
Сырые или слегка подсушенные: в них сохраняется больше витаминов и антиоксидантов.
Подходят ли фисташки для диеты?
Да, при умеренном употреблении они помогают контролировать аппетит и уровень сахара.
Можно ли детям?
Можно, но без соли и в небольшом количестве (5-10 орехов в день).
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru