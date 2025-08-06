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Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:52

Фисташковый торт с малиной: рецепт, который скрывают кондитеры

Как приготовить фисташковый торт с малиной: пошаговая инструкция

Яркий, ароматный и невероятно вкусный — этот торт станет звездой любого праздника! В разрезе он выглядит потрясающе: нежные фисташковые коржи, воздушный крем и сочная малина. Такой десерт точно запомнится гостям надолго.

Ингредиенты

  • Яйца — 4 шт.
  • Пшеничная мука — 180 г
  • Сахар — 150 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Фисташки (очищенные) — 70 г
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Зелёный пищевой краситель (по желанию) — 1 г
  • Малина — 200 г
  • Сливочный сыр — 200 г
  • Сливки 33% — 200 г
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Сливочное масло — 60 г
  • Творожный сыр — 170 г
  • Сахарная пудра — 20 г

Как приготовить

Измельчите фисташки в блендере до состояния пасты. Растопите сливочное масло, смешайте с фисташковой массой. Взбейте яйца с сахаром до пышности, соедините с масляно-фисташковой смесью. Постепенно введите муку с разрыхлителем, аккуратно перемешайте. Тесто должно быть похоже на густую сметану. Выпекайте в форме (Ø 20 см) при 180°C 40-45 минут. Остудите и разрежьте на 3 коржа.

Взбейте охлаждённые сливки, сливочный сыр и сахарную пудру до плотной консистенции. Собирайте торт в кольце: Корж → крем → малина → корж → крем → малина → корж. Охладите 1 час перед выравниванием.

Смешайте мягкое масло, творожный сыр и сахарную пудру — это крем для покрытия.
Покройте торт, украсьте малиной, фисташками и мятой.

Совет: если хотите яркий цвет, добавьте краситель в конце — иначе реакция с разрыхлителем даст слишком насыщенный оттенок.

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