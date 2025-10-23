Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
фисташки
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistacchi.JPG by Cemg
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:22

Хотите крепкий сон и здоровый кишечник? Добавьте горсть этих орехов перед сном

Учёные из США доказали: фисташки перед сном улучшают микрофлору кишечника

Говорят, перекусы по вечерам — вредная привычка. Но новые исследования показывают, что это не всегда так. Всё зависит от того, что именно мы выбираем для позднего перекуса. Оказывается, некоторые продукты не только не мешают здоровью, но и способны поддерживать работу кишечника и даже снижать риск диабета. И одно из таких угощений — обычные фисташки.

Почему фисташки полезны перед сном

Учёные из США наблюдали за 51 взрослым с преддиабетом, которым предлагали ежедневно съедать небольшую порцию фисташек перед сном. Спустя несколько недель специалисты обнаружили у участников заметные изменения в составе кишечной микрофлоры.

"Изменения могут приносить долгосрочную пользу здоровью, помогая замедлить развитие диабета 2 типа или снизить уровень системного воспаления", — отметила профессор Кристина Петерсен, автор исследования, опубликованного летом 2025 года.

Исследователи добавили, что фисташки способны "значительно изменить микробный ландшафт кишечника, особенно при употреблении в качестве вечернего перекуса". После включения фисташек в рацион полезные бактерии, отвечающие за противовоспалительный эффект, стали активнее, а количество вредных уменьшилось.

Что скрывают маленькие зелёные орешки

Фисташки — это не просто вкусный снек. Они содержат около 20 г белка и 10 г клетчатки на 100 г продукта. Такой состав помогает нормализовать пищеварение и улучшить обмен веществ. Кроме того, орешки богаты полезными жирами, которые снижают уровень "плохого" холестерина и повышают "хороший".

Благодаря низкому гликемическому индексу фисташки особенно полезны людям с диабетом: они не вызывают резких скачков сахара и помогают держать его под контролем. Это делает их хорошей альтернативой сладким или мучным перекусам.

Минералы и витамины для здоровья

Фисташки насыщены кальцием, калием, магнием и фосфором — элементами, поддерживающими сердце, мышцы и кости. В них есть витамины группы B (B1 и B6) и витамин E, защищающий клетки от старения. Также эти орехи содержат антиоксиданты — лютеин и зеаксантин, которые помогают сохранить зрение и предотвращают развитие возрастной макулодистрофии.

Сравнение: фисташки и другие орехи

Орех Белки (г) Клетчатка (г) Гликемический индекс Особенность
Фисташки 20 10 Низкий Улучшают микрофлору кишечника
Миндаль 21 12 Низкий Поддерживает здоровье кожи
Грецкий орех 15 7 Средний Источник омега-3
Кешью 18 6 Средний Богат железом

Из таблицы видно, что фисташки занимают достойное место среди других орехов, особенно благодаря своему влиянию на кишечник.

Как употреблять фисташки правильно

  1. Ешьте не более одной небольшой горсти в день — это около 30 г.

  2. Выбирайте несолёные фисташки. Соль повышает давление и может нивелировать пользу орешков.

  3. Добавляйте фисташки в салаты, каши, йогурты или смузи — так вы сделаете рацион полезнее.

  4. Используйте их как замену сладостям: фисташки утоляют голод и стабилизируют уровень сахара.

  5. Храните орехи в герметичной упаковке, чтобы сохранить аромат и витамины.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбираете жареные и солёные фисташки.
    Последствие: лишний натрий вызывает отёки и повышает давление.
    Альтернатива: отдавайте предпочтение фисташкам без соли и сахара.

  • Ошибка: съедаете слишком много.
    Последствие: избыток калорий и риск набора веса.
    Альтернатива: контролируйте порцию — не более горсти.

  • Ошибка: покупаете дешёвые фисташки в глазури.
    Последствие: снижение пользы из-за сахара и ароматизаторов.
    Альтернатива: натуральные фисташки из проверенных источников.

А что если есть их утром?

Фисташки не теряют пользы и при дневном употреблении. Утром они придают энергию, помогают контролировать аппетит и улучшают концентрацию. Их можно добавить в овсянку, гранолу или утренний смузи. Однако перед сном они особенно полезны — именно в этот период микробиом активно перестраивается.

Плюсы и минусы фисташек

Плюсы Минусы
Поддерживают микрофлору кишечника Высокая калорийность
Снижают уровень сахара и холестерина Возможна аллергия
Богаты белком и клетчаткой Содержат оксалаты, нежелательны при подагре
Улучшают зрение и иммунитет При переедании могут вызывать тяжесть

FAQ

Как выбрать качественные фисташки?
Покупайте орехи с неповреждённой скорлупой, равномерным зелёным оттенком и без резкого запаха.

Можно ли фисташки детям?
Да, но только в ограниченном количестве и при отсутствии аллергии. Лучше предлагать очищенные орешки.

Сколько фисташек можно есть в день?
Взрослому достаточно 25-30 г — примерно горсть.

Чем заменить фисташки при аллергии?
Подойдут семена тыквы или подсолнуха — они также богаты белком и микроэлементами.

Мифы и правда

  • Миф: все орехи одинаково полезны.
    Правда: фисташки обладают уникальным влиянием на микрофлору и уровень сахара.

  • Миф: солёные фисташки вреда не приносят.
    Правда: избыток соли повышает риск гипертонии.

  • Миф: фисташки можно есть без ограничений.
    Правда: это калорийный продукт, важно соблюдать меру.

Три интересных факта

  1. Фисташки называют "улыбающимися орехами" — при созревании скорлупа раскрывается, словно рот в улыбке.

  2. Эти орехи упоминались в древних персидских текстах как символ богатства.

  3. В кулинарии фисташки используют не только в десертах — из них делают пасту, масло и даже мороженое.

Исторический контекст

Фисташки выращивали ещё 7000 лет назад на территории современного Ирана и Сирии. Позже они распространились по Средиземноморью и стали одним из любимых орехов в Европе. Сегодня крупнейшие поставщики — США, Иран и Турция.

