Хотите крепкий сон и здоровый кишечник? Добавьте горсть этих орехов перед сном

Говорят, перекусы по вечерам — вредная привычка. Но новые исследования показывают, что это не всегда так. Всё зависит от того, что именно мы выбираем для позднего перекуса. Оказывается, некоторые продукты не только не мешают здоровью, но и способны поддерживать работу кишечника и даже снижать риск диабета. И одно из таких угощений — обычные фисташки.

Почему фисташки полезны перед сном

Учёные из США наблюдали за 51 взрослым с преддиабетом, которым предлагали ежедневно съедать небольшую порцию фисташек перед сном. Спустя несколько недель специалисты обнаружили у участников заметные изменения в составе кишечной микрофлоры.

"Изменения могут приносить долгосрочную пользу здоровью, помогая замедлить развитие диабета 2 типа или снизить уровень системного воспаления", — отметила профессор Кристина Петерсен, автор исследования, опубликованного летом 2025 года.

Исследователи добавили, что фисташки способны "значительно изменить микробный ландшафт кишечника, особенно при употреблении в качестве вечернего перекуса". После включения фисташек в рацион полезные бактерии, отвечающие за противовоспалительный эффект, стали активнее, а количество вредных уменьшилось.

Что скрывают маленькие зелёные орешки

Фисташки — это не просто вкусный снек. Они содержат около 20 г белка и 10 г клетчатки на 100 г продукта. Такой состав помогает нормализовать пищеварение и улучшить обмен веществ. Кроме того, орешки богаты полезными жирами, которые снижают уровень "плохого" холестерина и повышают "хороший".

Благодаря низкому гликемическому индексу фисташки особенно полезны людям с диабетом: они не вызывают резких скачков сахара и помогают держать его под контролем. Это делает их хорошей альтернативой сладким или мучным перекусам.

Минералы и витамины для здоровья

Фисташки насыщены кальцием, калием, магнием и фосфором — элементами, поддерживающими сердце, мышцы и кости. В них есть витамины группы B (B1 и B6) и витамин E, защищающий клетки от старения. Также эти орехи содержат антиоксиданты — лютеин и зеаксантин, которые помогают сохранить зрение и предотвращают развитие возрастной макулодистрофии.

Сравнение: фисташки и другие орехи