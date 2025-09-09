Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Торт
Торт
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Орехи меняют всё: кофейный торт с фисташками превращается в деликатес

Фисташковый кофейный торт с кардамоном и йогуртом: рецепт Мелиссы Грей-Стритт

Кофейный торт — это не десерт для парадного стола и не сладость ради эффектного финала ужина. Его миссия куда скромнее и приятнее: он создан для маленьких пауз, когда хочется устроить себе минутку тишины. Тот самый ломтик, который отрезают утром, пока дом ещё спит, или днём — с чашкой кофе на веранде. В этом торте есть лёгкая ностальгия и простое домашнее тепло, а фисташковая версия добавляет в него ореховую утончённость и чуть-чуть роскоши.

Нежность с оттенком ореха

Вкус классического кофейного кекса строится на мягкости и лёгкости, но фисташки меняют правила игры. Их сливочная сладость и тонкая землистая нотка добавляют глубину, а ярко-зелёные ленты орехового крема превращают мякиш в миниатюрную мозаику. Получается десерт, который одновременно уютен и изящен: одинаково хорош для воскресного утра и для компании друзей за чаем.

Штрейзель с характером

Автор рецепта, кулинар Мелисса Грей-Стритт из Бирмингема, уверяет: первым делом внимание приковывает штрейзель. Этот золотистый крошковый топпинг — обязательная часть большинства кофейных тортов. Но здесь он звучит громче благодаря рубленным фисташкам: орехи дают хруст, жареную сладость и плотную корочку.

Кардамон вносит цветочно-цитрусовую свежесть, имбирь — лёгкую пряную искру. А секрет успеха прост: держать смесь холодной до самой выпечки, чтобы масло не растаяло, а крошки сохранили четкие грани и аппетитную хрустящую текстуру.

Пышный пирог и ореховый сюрприз

Основа теста кажется привычной: масло и сахар, яйца, щедрая порция разрыхлителя. Добавление греческого йогурта делает мякиш особенно влажным и нежным, а ваниль придаёт теплоту.

Но ключевая «изюминка» — это фисташковый крем. Его вмешивают в тесто ложками и слегка прорисовывают ножом, создавая ореховые завитки. В духовке крем плавится, превращаясь в карманы насыщенного вкуса и яркие зелёные полоски внутри.

Завершающий штрих — глазурь

Когда торт остывает, его накрывает лёгкая глазурь: сахарная пудра, сливки и ещё немного фисташкового крема. Бледно-зелёные струйки стекают по хрустящему штрейзелю, а сверху — снова россыпь орехов. Десерт готов, и теперь его можно оставить на столе: каждый проходящий мимо легко отрежет себе кусочек.

Лучше всего, конечно, подавать этот торт вместе с чашкой кофе. И тогда даже самый обычный день получает оттенок праздника — тихого, домашнего и очень вкусного.

