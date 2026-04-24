Ароматизаторы из природного сырья не так страшны, как кажется: опасность прячется в другом месте

Натуральные красители в продуктах безопасны для человека, если они правильно произведены и правильно хранились, отметил диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев. О том, стоит ли бояться натуральных пищевых добавок, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Калинчев пояснил, что термин "натуральный" на упаковке означает происхождение компонента из природного сырья. По его словам, такие ароматизаторы, стабилизаторы или красители получают не путем искусственного синтеза, а из растений, деревьев, животных и обычных продуктов.

"Все продукты, питания, которые продаются в магазинах, произведены в соответствии с нормами, которые есть в той или иной стране. Все, что произведено на пищевых легальных предприятиях, это все безопасно", — объяснил диетолог.

При этом специалист подчеркнул, что безопасность продукта не означает его пользу. По словам Калинчева, все продукты, которые легально продаются в магазинах и хранятся в правильных условиях, должны соответствовать установленным нормам, однако это не делает их автоматически полезными для рациона.

Он добавил, что основной риск чаще связан не с красителями или консервантами, а с нарушением условий хранения. Особенно это касается продуктов, которые должны находиться при определенной температуре.

"Натуральный краситель безопасен для человека. Никакого вреда от использования таких продуктов не будет. Максимум, что человеку грозит, аллергическая реакция крайне редко", — отметил Калинчев.

Диетолог напомнил, что полуфабрикаты, консервы, сладкие газированные напитки и другие готовые продукты не должны составлять значимую часть питания. По его словам, основой нормального рациона должны быть простые продукты, среди которых крупы, рис, макароны и картофель.