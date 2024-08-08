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Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в книгах и литературе
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Как быть современным писателям: Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в книгах

Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в книгах и литературе

Президент России Владимир Путин ратифицировал федеральный закон, направленный на борьбу с распространением наркотической пропаганды в литературе и искусстве, а также вводящий определение "антинаркотическая пропаганда". Официальный текст закона опубликован на портале для официального опубликования правовых актов.

Согласно новому закону, художественные и литературные произведения, содержание которых обусловлено жанровыми особенностями и художественным замыслом, не подпадают под ограничения, связанные с пропагандой наркотиков. Однако такие произведения, находящиеся в обращении, должны быть снабжены маркировкой, информирующей о вреде наркотиков и о запрете их незаконного оборота. Исключение делается для произведений, выпущенных до 1 августа 1990 года.

Закон также уточняет, что ограничения не коснутся медицинских, научных и образовательных изданий, а также материалов, связанных с оперативно-розыскной деятельностью.

Под антинаркотическую пропаганду подразумевается распространение сведений о уголовной и административной ответственности за нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Новый закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

From Wikimedia Commons/ Presidential Executive Office of RussiaФото:

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