Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рукопись писателя
Рукопись писателя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:26

Писали по зову — признали по приказу: что изменится для авторов с 2026 года

Минтруд включил писательскую деятельность в реестр профессий — PrimaMedia

С 1 сентября 2026 года литературное творчество в России официально получит статус профессии. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты вводит писательскую деятельность в единый реестр профессиональных стандартов и будет действовать до 2032 года. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Писательство как профессия

Новый профессиональный стандарт закрепляет основные трудовые функции писателя. В документе подробно описаны этапы работы — от разработки концепции, жанра и формы произведения до написания текста, его первичной и последующей правки, а также подготовки материала для передачи в издательство. В приказе подчеркивается, что речь идет о "реализации художественного замысла в рамках литературного произведения".

В Минтруде отмечают, что стандарт не ограничивает свободу творчества, а лишь формализует процесс работы автора. Это необходимо для правового признания писательского труда — в системе образования, при получении грантов, в кадровом учете и при разработке программ государственной поддержки.

Скепсис со стороны авторов

Реакция литературного сообщества на нововведение оказалась неоднозначной. Приморский писатель Василий Авченко воспринял инициативу с сомнением, подчеркнув, что существование литературы не зависит от наличия профессионального стандарта.

"Как, думаю, и многие пишущие люди, воспринял эту новость с недоумением. С одной стороны, утвердили профстандарт — значит, наверное, хорошо. С другой — что это даст, что изменит? Может быть, теперь где-то появятся вакансии под названием "писатель"? Сомневаюсь. Улучшится материальное положение пишущих? Нет, с чего бы. Будут ли писатели писать лучше? Опять же нет. В советское время членство в Союзе писателей предполагало социальные гарантии и привилегии, сейчас этого нет. Поэтому и введение профстандарта само по себе ничего не изменит, если за ним не последуют внятные шаги", — отметил он.

По мнению автора, без реальных механизмов поддержки новый статус останется формальностью и не повлияет ни на качество литературы, ни на положение писателей.

Оптимистичный взгляд на инициативу

Иное мнение высказала поэт и издатель Татьяна Прудкогляд, которая считает возвращение писательства в статус профессии давно назревшим шагом. Она напомнила о советском опыте, когда литераторы имели стабильную материальную и организационную поддержку.

"В советское время писатели получали зарплату, им выделяли дачи для творчества, оплачивали поездки, издавали книги за счет издательств и платили гонорары. Профессия писателя была престижной. Если это вернется на государственном уровне, будет здорово. Прежде всего нужна материальная поддержка для издания хороших книг, выпуск литературно-художественных журналов, организация объединений для начинающих авторов", — считает Прудкогляд.

Что будет дальше

Новый профессиональный стандарт создает формальные основания для системной поддержки писателей.

Однако, как отмечают представители литературного сообщества в Приморье, его реальная значимость станет понятна лишь после появления конкретных мер — программ финансирования, издательских инициатив и социальных гарантий для авторов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Банковские переводы в России начнут проверять по новым критериям с 2026 года — DEITA.RU вчера в 15:10
Перевод ушёл — а деньги зависли: банки с 2026 года начнут останавливать операции по новым признакам

С 2026 года Банк России вводит новые критерии подозрительных переводов — банки смогут блокировать операции при признаках обмана, взлома и мошеннических схем.

Читать полностью » Мошенники используют незавершённые операции в банкоматах для кражи денег — DEITA.RU вчера в 15:10
Подошёл к банкомату как обычно — а деньги ушли чужому: схема с незавершённой операцией набирает обороты

В России распространяется новая схема мошенничества с банкоматами, при которой деньги списываются из-за незавершенной сессии предыдущего клиента.

Читать полностью » Метель оставила 5,5 тысяч жителей Камчатки без электричества — 360 вчера в 8:21
Жизнь на генераторе: почему на Камчатке после метели слышен сплошной гул вместо тишины

На Камчатке около 5,5 тыс. жителей остались без света из-за метели: в домах пропали тепло и вода, в районе ввели режим ЧС и открыли пункт обогрева.

Читать полностью » Два населённых пункта Камчатки останутся в режиме ЧС — ТАСС вчера в 4:11
Когда погода ломает инфраструктуру: два населённых пункта остались без света

В двух сёлах Камчатки введён режим ЧС из-за циклона и длительного отключения электроэнергии. Власти организуют питание и пункты размещения.

Читать полностью » Главную новогоднюю ёлку Владивостока установили у театра Горького в 1959 году — PrimaMedia вчера в 4:11
Центр притяжения зимы: почему главная ёлка переехала на центральную площадь

Главная новогодняя ёлка Владивостока прошла путь от живых деревьев у театра до центральной площади, отражая историю и традиции города.

Читать полностью » Запрет на продажу алкоголя будет действовать весь период новогодних мероприятий — ДВ-РОСС 27.12.2025 в 16:39
Новогодние мероприятия под охраной закона: спиртное исчезнет из продажи рядом с площадью

Во Владивостоке на время новогодних мероприятий на Центральной площади введут запрет на продажу алкоголя в радиусе 100 метров.

Читать полностью » Пункты обогрева и питания открыли в Ленинском районе Владивостока — администрация Владивостока 27.12.2025 в 6:29
Ночь без света и временное убежище: где во Владивостоке можно согреться и зарядить телефон

Во Владивостоке для жителей Ленинского района, оставшихся без света, открыли пункты обогрева, питания и зарядки телефонов.

Читать полностью » Доля рублевых вкладов россиян достигла рекордных 94,5% — Банк России 27.12.2025 в 6:29
Банковские счета без заграничного акцента: как россияне переписали правила хранения денег

Доля рублевых вкладов россиян достигла рекордных 94,5% — граждане массово отказываются от валютных сбережений.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС
ДФО
Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU
ДФО
Семейную ипотеку ограничат одним льготным кредитом на семью — DEITA.RU
Общество
Долгосрочные сбережения дают доходность на уровне вкладов — Беляков
Россия
Путин подписал закон о принесении присяги гражданина РФ с 14 лет — ТАСС
Мир
Канадский ледокол впервые достиг самого северного района Арктического архипелага — CBC
Косачев заявил, что ключи к урегулированию у России и США — ТАСС
Россия
Путин разрешил перевод алиментов в Белоруссию по исполнительным листам — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet