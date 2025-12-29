Писали по зову — признали по приказу: что изменится для авторов с 2026 года

С 1 сентября 2026 года литературное творчество в России официально получит статус профессии. Соответствующий приказ Министерства труда и социальной защиты вводит писательскую деятельность в единый реестр профессиональных стандартов и будет действовать до 2032 года. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Писательство как профессия

Новый профессиональный стандарт закрепляет основные трудовые функции писателя. В документе подробно описаны этапы работы — от разработки концепции, жанра и формы произведения до написания текста, его первичной и последующей правки, а также подготовки материала для передачи в издательство. В приказе подчеркивается, что речь идет о "реализации художественного замысла в рамках литературного произведения".

В Минтруде отмечают, что стандарт не ограничивает свободу творчества, а лишь формализует процесс работы автора. Это необходимо для правового признания писательского труда — в системе образования, при получении грантов, в кадровом учете и при разработке программ государственной поддержки.

Скепсис со стороны авторов

Реакция литературного сообщества на нововведение оказалась неоднозначной. Приморский писатель Василий Авченко воспринял инициативу с сомнением, подчеркнув, что существование литературы не зависит от наличия профессионального стандарта.

"Как, думаю, и многие пишущие люди, воспринял эту новость с недоумением. С одной стороны, утвердили профстандарт — значит, наверное, хорошо. С другой — что это даст, что изменит? Может быть, теперь где-то появятся вакансии под названием "писатель"? Сомневаюсь. Улучшится материальное положение пишущих? Нет, с чего бы. Будут ли писатели писать лучше? Опять же нет. В советское время членство в Союзе писателей предполагало социальные гарантии и привилегии, сейчас этого нет. Поэтому и введение профстандарта само по себе ничего не изменит, если за ним не последуют внятные шаги", — отметил он.

По мнению автора, без реальных механизмов поддержки новый статус останется формальностью и не повлияет ни на качество литературы, ни на положение писателей.

Оптимистичный взгляд на инициативу

Иное мнение высказала поэт и издатель Татьяна Прудкогляд, которая считает возвращение писательства в статус профессии давно назревшим шагом. Она напомнила о советском опыте, когда литераторы имели стабильную материальную и организационную поддержку.

"В советское время писатели получали зарплату, им выделяли дачи для творчества, оплачивали поездки, издавали книги за счет издательств и платили гонорары. Профессия писателя была престижной. Если это вернется на государственном уровне, будет здорово. Прежде всего нужна материальная поддержка для издания хороших книг, выпуск литературно-художественных журналов, организация объединений для начинающих авторов", — считает Прудкогляд.

Что будет дальше

Новый профессиональный стандарт создает формальные основания для системной поддержки писателей.

Однако, как отмечают представители литературного сообщества в Приморье, его реальная значимость станет понятна лишь после появления конкретных мер — программ финансирования, издательских инициатив и социальных гарантий для авторов.