Пиза — не только башня: город, который однажды правил морями

Пиза — это не просто город с наклонной башней, которую узнают даже дети. Когда-то она была морской державой, управляя территориями от Корсики до Балеарских островов. Сегодня сюда приезжают не только ради фото у башни, но и ради искусства, музеев, тосканской кухни и удивительно тёплой атмосферы. Чтобы не ограничиться банальной экскурсией на Пьяцца деи Мираколи, стоит задержаться здесь хотя бы на пару дней.

Башня, которая никогда не падает

Падающая башня — символ города и, пожалуй, всей Италии. Ежедневно к ней выстраиваются очереди из туристов, желающих подняться по 251 ступени и ощутить легкое волнение от того, что каменная колокольня наклонена почти на четыре градуса. Начали строить её в 1173 году, а завершили спустя два века. Стабилизировать башню удалось только в 1990-х годах, после масштабных инженерных работ.

Совет путешественникам: вход ограничен — не более 45 человек за раз, поэтому лучше забронировать время заранее онлайн или приобрести билет утром, чтобы попасть на вечерний подъём, когда поток людей меньше.

Собор Санта-Мария-Ассунта: сердце города

Собор Пизы — не менее впечатляющее сооружение, чем сама башня. Дуомо ди Пиза начали возводить в 1063 году, чтобы отметить морскую победу над Сицилией. Внутри собора поражают бело-серые мраморные арки и кафедра XIV века работы Джованни Пизано, вырезанная из каррарского мрамора.

Перед входом обратите внимание на бронзовые двери XVI века, созданные мастерами школы Джамболоньи. Каждая панель — миниатюрная сцена из Библии. Эти двери заменили оригинальные деревянные, уничтоженные пожаром в 1596 году.

Баптистерий: место, где рождается эхо

За собором стоит круглый Баптистерий святого Иоанна — крупнейший в Италии. Его беломраморный купол словно повторяет форму гигантского мороженого, а внутри царит удивительная акустика. Когда смотритель поёт, звук множится и возвращается с разными оттенками.

Под куполом находится шестиугольная кафедра Николы Пизано и мраморный купель. По легенде, здесь крестили Галилео Галилея.

Совет: поднимитесь на верхнюю галерею, чтобы услышать знаменитое многоголосое эхо и увидеть собор с неожиданного ракурса.

Музей Оперы дель Дуомо и тайны Сан-Маттео

Любителям искусства стоит выделить время для музея Opera del Duomo. Здесь хранятся оригиналы скульптур и бронзовые двери, когда-то украшавшие собор. Самая ценная работа — "Мадонна с младенцем" Джованни Пизано из слоновой кости.

Недалеко находится Национальный музей Сан-Маттео, где выставлены произведения тосканских мастеров XIII-XVI веков, в том числе Донателло, Мазаччо и Беато Анджелико. Это одно из самых недооценённых мест города.

Кампосанто: кладбище с историей

Монументальное кладбище Кампосанто деи Мираколи возникло в XIII веке, когда в Пизу привезли землю из Иерусалима. Именно поэтому место назвали "святым полем". В годы Второй мировой войны кладбище сильно пострадало, но сейчас здесь можно увидеть восстановленные саркофаги и фрески.

Особое внимание заслуживает работа Буонамико Буффальмакко "Триумф смерти" — монументальное изображение, где ангелы и демоны борются за человеческие души.

Совет: рядом расположен музей Museo delle Sinopie, где показывают подлинные эскизы фресок — редкая возможность увидеть, как художники эпохи Возрождения создавали свои шедевры.

Город моряков: музей древних кораблей

Пиза когда-то была важным морским портом, и подтверждение этому можно увидеть в музее Museo delle Navi Antiche. Его экспозиция возникла после раскопок у станции Сан-Россоре, где нашли древние римские корабли. Сегодня здесь представлено более 800 артефактов, в том числе полностью восстановленные суда и морские инструменты.

Совет: если хочется продолжить морскую тему, можно отправиться к побережью — до Марина-ди-Пиза всего 10 км. Прогулка вдоль реки Арно займёт около двух часов, обратно удобно вернуться на автобусе или взять велосипед в городском прокате Pisa Cycle.

Гастрономическая Пиза: вкус Тосканы

Пиза умеет кормить. На рынке Piazza delle Vettovaglie стоит попробовать местные сыры, колбасы и свежий хлеб, а затем отправиться в тратторию. В Osteria di Culegna подают домашние равиоли и тосканское мясо, а в старинной Trattoria da Stelio — суп бордатино и хрустящую чечину из нута.

Совет: не уезжайте, не попробовав десерт torta co' bisheri — пирог с шоколадом и рисом, который выпекают по старинным рецептам.

Чертоза-ди-Кальчи: тишина и наука

В десяти километрах от Пизы стоит монастырь Чертоза-ди-Кальчи — огромный комплекс, построенный в XIV веке. Здесь жили монахи-картезианцы, у каждого была своя келья и небольшой сад. Сейчас внутри работает музей естественной истории Пизанского университета. Среди экспонатов — скелеты морских животных, минералы и коллекции редких насекомых.

Совет: монастырь можно осмотреть только с экскурсией, а музей открыт свободно — идеальное место для семейного отдыха.

Сан-Миниато: трюфельная столица

Небольшой городок Сан-Миниато, расположенный всего в 40 минутах езды, знаменит белыми трюфелями. С сентября по декабрь здесь проходят охоты с собаками и фестиваль, посвящённый "золотому грибу". В это время вся деревня превращается в ароматный рынок, где продают трюфели, пасту, масла и соусы.

Совет: если вы хотите поучаствовать в поиске, выбирайте программы у лицензированных гидов — например, у Массимо Куккьяры из проекта Truffle in Tuscany.

Таблица сравнения

Место Что посмотреть Особенность Падающая башня Подъём на вершину Исторический наклон с XII века Дуомо Кафедра Пизано Мрамор и бронза тосканского Ренессанса Кампосанто Фрески и саркофаги Почва из Иерусалима Музей Нави Древние суда Римское морское наследие Сан-Миниато Трюфели Фестиваль осенью

Плюсы и минусы

Плюсы: близость к Флоренции, недорогие рестораны, пешеходный центр, богатая история.

Минусы: летом слишком много туристов и очереди на башню, а вечером город заметно пустеет.

Советы шаг за шагом

Забронируйте билет на башню заранее. Приходите в Дуомо к открытию — меньше людей. На рынке Piazza delle Vettovaglie берите продукты для пикника. Возьмите велосипед, чтобы доехать до побережья. На трюфельный фестиваль приезжайте утром — к обеду всё распродают.

FAQ

Можно ли подняться на башню с детьми?

Да, но возрастное ограничение — от 8 лет.

Где остановиться в Пизе?

Популярны отели в районе Корсо Италия — рядом и вокзал, и основные достопримечательности.

Когда лучше ехать?

Весной и осенью — комфортная погода и меньше туристов.

Мифы и правда

Миф: Башня вот-вот упадёт.

Правда: После реставрации в 2001 году она стабилизирована минимум на 200 лет.

Миф: В Пизе нечего делать кроме башни.

Правда: Здесь музеи, монастыри, гастрономия и даже морские прогулки.

Интересные факты