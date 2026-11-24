Домашние пирожки с курицей и картофелем — это история про честную, сытную еду, где всё решение строится на контрасте мягкого сливочного теста и плотного, почти мясного наполнения. Здесь нет предварительной обжарки или варки: сырые ингредиенты доходят в духовке вместе, и именно в этом секрет — картофель впитывает в себя мясной сок, становясь нежным, а лук почти растворяется, создавая сочную среду внутри теста.

Ингредиенты

Для теста:

Пшеничная мука — около 500 г (оставьте немного для раскатки)

Сливочное масло (размягченное) — 100 г

Молоко — 200 г

Сухие дрожжи — 7 г

Соль — 0,5 г

Сахар — 1 г

Для начинки:

Куриное филе (сырое, без кожи и костей) — 500 г

Картофель — 400 г

Лук репчатый — 200 г (2 средние луковицы)

Черный молотый перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Для смазывания:

Яйцо — 1 шт.

Приготовление

Замес теста. Подогрейте молоко до приятной теплоты. Если дрожжи требуют активации, растворите их в молоке с сахами на 10 минут до появления пены. Соедините молоко, мягкое сливочное масло и соль. Постепенно всыпайте просеянную муку, вымешивая сначала ложкой, затем руками. Тесто должно стать гладким и эластичным, лишь слегка липнуть к рукам. Вымешивайте около 8-10 минут. Подъем. Оставьте тесто в теплом месте без сквозняков примерно на 1-1,5 часа до увеличения объема вдвое. Начинка. Куриное филе нарежьте кубиками по 1 см, картофель — чуть мельче (5-7 мм), лук порубите мелко. Смешайте все компоненты, добавьте соль и черный перец. Храните начинку в холодильнике до момента лепки. Формовка. Обомните тесто, разделите на 10 частей. Раскатайте каждую в круг диаметром около 15 см, оставляя середину чуть толще краев. Распределите начинку, оставляя свободные края. Защипните края от уголков к центру, формируя плотный треугольник без отверстия сверху. Расстойка и выпечка. Выложите пирожки на пергамент швами вверх с интервалом 3-4 см. Накройте и оставьте на 15-20 минут. Смажьте поверхность размятым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 35-40 минут до равномерного подрумянивания.

Признаком готовности служит непрозрачность куриного мяса и мягкость картофеля. При использовании термометра температура в центре начинки должна достигнуть 74 °C. Готовым пирожкам стоит дать отдохнуть 10 минут перед подачей.

Если заменить грудку на мякоть куриного бедра, начинка станет ощутимо сочнее за счет большего содержания жира. Также можно использовать филе индейки, однако в этом случае мясо будет более постным. Для тех, кто ограничивает лактозу, молоко и масло можно заменить безлактозными аналогами в тех же пропорциях.

Интересно было бы добавить в начинку мелко нарезанный корень сельдерея или немного свежего тимьяна — это добавило бы ароматическую глубину, которая подчеркнула бы чистоту вкуса картофеля и курицы.