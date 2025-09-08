Пиратский клад Индийского океана: затонувший корабль раскроет тайны морских разбойников

У берегов Мадагаскара археологи нашли 300-летние обломки корабля, которые подтверждают легенды о пиратских налётах в Индийском океане. Исследователи уверены: это останки португальского военного судна Nossa Senhora do Cabo, захваченного пиратами в 1721 году.

Исторический контекст

Cabo вышел из Гоа в Лиссабон, перевозя дипломатический груз, религиозные реликвии и предметы роскоши. По современным меркам ценность груза оценивают в 138 миллионов долларов. Весной 1721 года у берегов Реюньона корабль повредил шторм, чем воспользовались пираты. Они отбуксировали судно на Иль-Сент-Мари (ныне остров Нози-Бораха) у восточного побережья Мадагаскара — излюбленное место пиратов. После разграбления Cabo был затоплен.

Доказательства идентификации

Команда под руководством Брендона Клиффорда из Центра сохранения исторических кораблекрушений сопоставила архивные записи, артефакты и элементы конструкции судна.

Аргументы в пользу того, что это именно Nossa Senhora do Cabo, включают:

состав груза, совпадающий с историческими данными;

датировку найденных монет;

особенности корпуса, характерные для португальских кораблей Ост-Индской компании.

Как отметил Клиффорд, в гавани Сент-Мари покоятся останки как минимум четырёх кораблей, что усложняет раскопки.

Артефакты и их значение

Со дна поднято более 3300 предметов: золотые монеты с арабскими надписями, китайский фарфор, религиозные католические реликвии. Среди уникальных находок — пластина из слоновой кости с надписью золотыми буквами INRI ("Иисус Назарянин, Царь Иудейский").

Особое внимание вызвала статуэтка Мадонны, сохранившаяся несмотря на века пребывания под водой. Эти предметы дают представление о богатстве груза и значении рейса для Португалии.

Судьбы людей на борту

Исторические источники утверждают, что на судне находились португальский вице-король и архиепископ Гоа. Также в трюме перевозили около 200 рабов из Мозамбика. Вице-короля позже выкупили у пиратов, а судьба архиепископа и пленённых людей остаётся неизвестной.

Значение открытия

Находка проливает свет на эпоху расцвета пиратства в Индийском океане. Сент-Мари в XVIII веке был удобной базой для пиратов: защищённые бухты, доступ к торговым маршрутам и отсутствие контроля метрополий делали остров идеальным убежищем. Сегодня же он превращается в подводный архив истории, где каждый найденный предмет помогает восстановить забытые страницы морских сражений и пиратских набегов.

Три интересных факта