Телевизор
Телевизор
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 11:44

Лицензии закончились — пиратство расцвело: какие фильмы 2025 стали главной добычей Рунета

Фильм "Опустошение" стал самым пиратским релизом 2025 года — F6

Россияне по-прежнему массово ищут кино на нелегальных площадках, и список самых "пиратских" премьер 2025 года это только подтверждает. Как пишет РБК Life со ссылкой на исследование компании F6, одна из причин устойчивого спроса — истечение лицензий у ряда легальных стримингов на показ популярных зарубежных фильмов. На этом фоне аналитики составили топ-20 лент, которые чаще всего распространяли нелегально в Рунете.

Топ-20 фильмов 2025 года по числу пиратских копий

В рейтинг вошли проекты разных жанров и франшиз, причём в верхней части списка — самые ожидаемые новинки. По данным F6, чаще всего нелегально распространяли: 1) "Опустошение" / Havoc; 2) "Хищник: Планета смерти" / Predator: Badlands; 3) "Ущелье" / The Gorge; 4) "Кирпич" / Brick; 5) "Под прикрытием" / Deep Cover; 6) "Франкенштейн" / Frankenstein; 7) "Финикийская схема" / The Phoenician Scheme; 8) "Пойман с поличным" / Caught Stealing; 9) "F1" / F1: The Movie; 10) "Компаньон" / Companion.

Вторая десятка выглядит так: 11) "Микки 17" / Mickey 17; 12) "Орудия" / Weapons; 13) "Миссия невыполнима: Финальная расплата" / Mission: Impossible — The Final Reckoning; 14) "Новичок" / The Amateur; 15) "Мир Юрского периода: Возрождение" / Jurassic World: Rebirth; 16) "Битва за битвой" / One Battle After Another; 17) "Электрический штат" / The Electric State; 18) "Код 3" / Code 3; 19) "Черный чемодан" — двойная игра / Black Bag; 20) "Minecraft в кино" / A Minecraft Movie.

В F6 отмечают, что интерес к пиратским копиям во многом подпитывается дефицитом легальных показов части зарубежных релизов.

Почему пиратство стало риском, а не "экономией"

Ведущий аналитик Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров обращает внимание на то, что нелегальные площадки не строятся вокруг безопасности пользователей.

"Их задача — успеть заработать как можно больше до блокировки ресурса. Веб-мастер отдаст предпочтение простоте, скорости создания и минимальным финансовым затратам. С учетом частой блокировки нет смысла вкладываться в один сайт по полной", — отметил он.

По итогам проверки пиратских ресурсов специалистами DRP F6 выяснилось, что 39% таких сайтов опасны: на них фиксировались вредоносные программы либо они находятся в чёрных списках антивирусных компаний и поисковых сервисов.

Егоров также уточнил, что часть площадок ориентируется на "офлайн-потребление" и размещает копии в формате торрент-файлов. При скачивании с торрент-трекеров риск возрастает, поскольку файлы могут содержать вредоносное ПО. При этом эксперт констатировал, что спрос на пиратский контент в России остаётся высоким и в первую очередь связан с тем, что у отечественных стримингов закончились лицензии на показ популярных зарубежных фильмов.

Какие угрозы фиксировали ИБ-специалисты и кто в зоне риска

Директор направления Центра развития цифровых технологий Фонда "Сколково" Пётр Арманд считает, что пиратские сервисы часто зарабатывают на агрессивной рекламе и "серых" схемах монетизации. Отсюда, по его словам, навязчивые баннеры и предложения установить "плеер", "кодек" или "расширение", которые в итоге могут обернуться трояном, рекламным ПО или инструментом кражи паролей. Он также указывает на риски для персональных данных и подчёркивает, что уход аудитории в пиратство снижает доходы отрасли и мотивацию развивать технологии в России.

Ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании "Код Безопасности" Константин Горбунов отмечает, что на фоне высокого интереса к кино пользователи сами приходят на вредоносные порталы, а фанаты конкретных франшиз оказываются в особой группе риска. По его словам, вредоносное ПО на пиратских сайтах нередко превращает устройство в часть ботнета — от DDoS-атак до майнинга криптовалюты.

Руководитель департамента киберразведки "Бастион" Константин Ларин добавляет, что в 2025 году злоумышленники чаще всего пытались похищать платёжные данные и информацию для компрометации личности — адрес электронной почты, номер телефона, персональные данные и пароли, а также активно использовали скрытый майнинг, ведущий к перегреву и ускоренному износу устройств.

