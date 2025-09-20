Налёт исчезает без усилий: домашняя смесь действует тише, но сильнее, чем кислоты

Каждому знакома ситуация, когда в раковине или ванне вода уходит всё медленнее, появляется неприятный запах, а иногда и риск затопления соседей снизу. Большинство считает такие проблемы неизбежными — трубы якобы всё равно забьются. Но это не так: существует простое решение, которое позволяет забыть о засорах на долгие годы. И удивительно, что всё это держится буквально на одной капле.

Почему трубы забиваются?

Основные причины образования пробок в канализации знакомы каждому, кто хоть раз сталкивался с сантехническими проблемами.

Жировые отложения. Остатки масла и пищи постепенно оседают на стенках труб, превращаясь в липкий налёт. Волосы. В ванных они смешиваются с мылом и грязью, формируя плотные комки. Мелкий мусор. Песок, земля или мелкие частицы создают плотные пробки. Ошибки монтажа. Неправильный уклон или соединение труб ухудшает слив воды и ускоряет образование налёта.

Обычно для прочистки используют вантуз, сантехнический трос или агрессивную химию. Но все эти методы дают временный результат: пробка уходит, а налёт остаётся. Через пару недель история повторяется.

Сравнение