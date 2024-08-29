Многолетние пионы: как правильно делить куст, чтобы сохранить обильное цветение

Пионы - это классические садовые растения, которые радуют пышным цветением на протяжении десятков лет. Но со временем куст может разрастись и истощиться, что негативно скажется на качестве и количестве цветков. Поэтому опытные садоводы рекомендуют периодически делить пионы, чтобы омолодить их и стимулировать обильное цветение.

Когда нужно делить пион?

Оптимальное время для деления кустов пиона - конец лета или начало осени, когда растение заканчивает активный рост и готовится к зимовке. Делить кусты можно примерно раз в 3-5 лет.

Признаками того, что пион нуждается в делении, могут служить:

уменьшение количества и размера цветков;

редкое и слабое цветение;

уменьшение густоты и ослабление кустов.

Как правильно поделить пион?

Выкопайте весь куст пиона с помощью лопаты, стараясь сохранить как можно больше корневой системы. Отряхните почву с корней и осмотрите куст. Выявите места, где можно осторожно разделить его на несколько частей. Разделение лучше всего производить острым ножом или секатором. Каждый новый куст должен иметь несколько хорошо развитых почек и крупных корней. Обработайте места срезов древесным углем или золой, чтобы предотвратить загнивание. Высадите деленки на новое место, заглубив так, чтобы почки оказались на 5-7 см ниже уровня почвы. Полейте растения. Мульчируйте посадки торфом, опилками или перегноем, чтобы сохранить влажность.

Уход за разделенными пионамиВ первый год после деления пионы нуждаются в особом уходе. Нужно обеспечить им обильный полив и подкормку минеральными удобрениями. В последующие годы агротехника ухода за делеными кустами не отличается от общепринятой для пионов.

Фото: Хомелка.