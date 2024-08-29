Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 91,4548
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2024 : 101,7714
Продлевая молодость: подробная инструкция по делению куста пиона
  1. Главная
  2. Садоводство

Многолетние пионы: как правильно делить куст, чтобы сохранить обильное цветение

Продлевая молодость: подробная инструкция по делению куста пиона

Пионы - это классические садовые растения, которые радуют пышным цветением на протяжении десятков лет. Но со временем куст может разрастись и истощиться, что негативно скажется на качестве и количестве цветков. Поэтому опытные садоводы рекомендуют периодически делить пионы, чтобы омолодить их и стимулировать обильное цветение.

Когда нужно делить пион?

Оптимальное время для деления кустов пиона - конец лета или начало осени, когда растение заканчивает активный рост и готовится к зимовке. Делить кусты можно примерно раз в 3-5 лет.

Признаками того, что пион нуждается в делении, могут служить:

  • уменьшение количества и размера цветков;
  • редкое и слабое цветение;
  • уменьшение густоты и ослабление кустов.

Как правильно поделить пион?

  1. Выкопайте весь куст пиона с помощью лопаты, стараясь сохранить как можно больше корневой системы.
  2. Отряхните почву с корней и осмотрите куст. Выявите места, где можно осторожно разделить его на несколько частей.
  3. Разделение лучше всего производить острым ножом или секатором. Каждый новый куст должен иметь несколько хорошо развитых почек и крупных корней.
  4. Обработайте места срезов древесным углем или золой, чтобы предотвратить загнивание.
  5. Высадите деленки на новое место, заглубив так, чтобы почки оказались на 5-7 см ниже уровня почвы. Полейте растения.
  6. Мульчируйте посадки торфом, опилками или перегноем, чтобы сохранить влажность.

Уход за разделенными пионамиВ первый год после деления пионы нуждаются в особом уходе. Нужно обеспечить им обильный полив и подкормку минеральными удобрениями. В последующие годы агротехника ухода за делеными кустами не отличается от общепринятой для пионов.

Фото: Хомелка.

Мир

Суд признал бывшую невестку Назарбаеву виновной в похищении человека

Суд признал бывшую невестку Назарбаеву виновной в похищении человека

В Казахстане суд признал Гульмиру Сатыбалды, бывшую супругу племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды (развод был оформлен в 2002 году), виновной в ряде преступлений. Её приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Читать полностью
Фицо заявил, что Словакия сохраняет память о кладе СССР в победу над фашизмом

Фицо заявил, что Словакия сохраняет память о кладе СССР в победу над фашизмом

В последние годы правда о решающем вкладе народов СССР в победу над фашизмом, к сожалению, начала подвергаться сомнению. Эта тенденция коснулась и Словакии. Однако, как отметил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, в стране всё ещё есть политики, которые твёрдо помнят и отстаивают эту важную истину.

Читать полностью

Общество

За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза

За год iPhone 15 подешевел в России почти в два раза

С момента поступления в продажу в России осенью 2023 года цена на базовую модель iPhone 15 снизилась более чем на 50 тысяч рублей.

Читать полностью
Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла

Тина Канделаки намекнула на будущее Сердюкова и Бородиной: его звезда уже взошла

Телеведущая Тина Канделаки объяснила, что думает о романе Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.

Читать полностью

Новости