Российский вундеркинд Пиняев объяснил желание играть в Европе

Футболист российской сборной и московского "Локомотива" Сергей Пиняев в интервью YouTube-каналу Nobel рассказал о своём стремлении выступать в Европе.
Нападающий отметил, что увлёкся футболом благодаря просмотру матчей европейских команд, а не российских. "Почему мы ездим в Европу, чтобы наслаждаться футболом? Потому что это страсть и любовь, которые живут в нас", — подчеркнул он.
Игрок выразил уверенность, что его будущее связано с европейскими клубами.
"Я лучше попробую свои силы там и не добьюсь успеха, чем останусь в комфортной среде в России и упущу возможность испытать себя на новом уровне", — заявил Пиняев.
Пиняев начал свою футбольную карьеру в Саратове и с 2017 года несколько раз проходил стажировку в академии "Манчестер Юнайтед". В январе 2023 года 19-летний футболист стал игроком "Локомотива". По оценкам Transfermarkt, его стоимость составляет восемь миллионов евро.
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