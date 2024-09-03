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Сооснователь Pink Floyd Уотерс поблагодарил РФ за победу над нацистами
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Россия получила благодарность с американской стороны за победу над нацистами

Сооснователь Pink Floyd Уотерс поблагодарил РФ за победу над нацистами

Сооснователь музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс выразил благодарность России за победу над нацистами в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает издание RT в своем Telegram-канале.

"Мы благодарим вас, народ России, за ту огромную жертву, которую вы принесли", — заявил бывший лидер рок-группы.

Он подчеркнул, что не Соединенные Штаты одержали победу во Второй мировой войны во время высадки в Нормандии, а именно СССР, сделав это на восточном фронте.

Стоит отметить, что ранее российский посол в США Анатолий Антонов неоднократно говорил о том, что Вашингтон исключает СССР из числа победителей в борьбе с фашизмом, однако преувеличивают свою роль в этом периоде истории.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrés Ibarra

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