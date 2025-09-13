Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:11

Здесь нет толп туристов, а вода как в бассейне: куда едут за уединением в Бразилии

Розовый пляж Прайя-ду-Форну в Бузиусе признан одной из жемчужин Рио-де-Жанейро

На побережье Рио-де-Жанейро есть место, где море сверкает прозрачностью, а песок удивляет редким розовым оттенком. Этот уголок называется Прайя-ду-Форну, и он по праву считается одной из самых ярких жемчужин Бузиуса.

Пляж, который покоряет с первого взгляда

Бузиус известен как курорт, где найдут своё и любители драйва, и те, кто предпочитает спокойный отдых. Но именно Прайя-ду-Форну выделяется среди остальных. Здесь уютная атмосфера, безопасная обстановка и почти нет толп туристов — идеальное место для семейных прогулок и для тех, кто ищет уединение.

Розовый песок пляжу подарил минерал гранат: его мельчайшие частицы окрашивают берег в тёплые оттенки, создавая завораживающий контраст с бирюзовой водой.

Как добраться до Прайя-ду-Форну

Армасан-дус-Бузиос находится в 169 километрах от Рио-де-Жанейро. Сюда можно доехать на машине через мост Рио-Нитерой и трассу Лагос или на автобусе от станции Ново-Рио — дорога займёт около трёх часов.

От автовокзала в Бузиусе до пляжа можно дойти пешком за 20 минут. Для большего удобства подойдут такси или аренда автомобиля: подъезды проходят по Estrada da Usina Velha, Avenida do Forno и Rua Vinte e Um, где есть парковка.

Что взять с собой

Так как Прайя-ду-Форну — место довольно уединённое, лучше запастись всем необходимым заранее:

  • зонтик и шезлонг;
  • лёгкие закуски и прохладительные напитки;
  • мешки для мусора, чтобы сохранить пляж чистым.

Песчаная полоса здесь узкая, поэтому занять удобное место лучше с утра. Деревья у берега дают естественную тень, а море остаётся спокойным и мелким, что делает его безопасным даже для детей. Любители активного отдыха могут попробовать снорклинг или сапсерфинг.

Почему пляж называют "Печью"

Название связано с особенностями местности. Солнце и океанские течения сильно прогревают песок, а скалы вокруг передают дополнительное тепло. Благодаря закрытой бухте образуются природные бассейны с тёплой водой — эффект, ради которого сюда возвращаются снова и снова.

Чем заняться на Прайя-ду-Форну

Чтобы насладиться отдыхом полностью, стоит выделить время на:

  • фото с розовым песком и видами океана;
  • прогулки по скальным тропам;
  • погружение с маской и лёгкие водные развлечения.

Этот пляж объединяет в себе красоту природы, спокойствие и возможность для маленьких приключений. Прайя-ду-Форну остаётся тем самым местом, где каждый чувствует гармонию с морем и землёй.

