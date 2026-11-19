В округе Карангасем на Бали проводится проверка качества воды в реке Бебаю, где жители деревни Лабасари обнаружили изменение её цвета на насыщенный розовый. Инцидент стал заметным вблизи пляжа Бебаю, где вода приобрела яркий оттенок и резкий запах, описываемый как аммиачный с нотками серы.

Об этом рассказала газета Bali Post со ссылкой на руководителя экологической службы округа И Маде Вигуну. Для выяснения причины явления специалисты отобрали пробы в трех точках: непосредственно в месте изменения цвета и в двух других локациях выше по течению. Образцы направлены на анализ в лабораторию экологической службы Карангасема. Цель проверки — сравнить химический состав воды в разных участках и определить источник окрашивания.

По предварительным данным службы, причиной появления розового оттенка могло стать массовое размножение микроводорослей. Вблизи реки функционируют креветочные хозяйства, однако связь их деятельности с изменением параметров воды на данный момент не подтверждена. На месте также не выявлены предприятия по окрашиванию, которые могли стать источником цветных стоков.

Жителей прилегающих районов призвали временно прекратить использование воды из реки Бебаю для бытовых целей и сельскохозяйственного орошения. Ограничения действуют до получения результатов лабораторных исследований. Важно отметить, что речь идет только о недопустимости использования воды в данном речном участке; общего запрета на посещение пляжа или отдых на территории округа введено не было.