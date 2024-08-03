Открыт карликовый пингвин размером с воробья, живший 24 миллиона лет назад

Ученые из Палеонтологического музея Асёро под руководством Тацуро Андо описали ископаемого пингвина, жившего около 24 миллионов лет назад в Новой Зеландии. Вид получил название Pakudyptes hakataramea, что отражает его небольшой размер и место находки — долину Хакатарамеа.
Этот пингвин, достигавший всего 40-45 см в длину и 30-35 см в высоту, был одним из самых мелких представителей отряда Sphenisciformes. Его окаменевшие кости были найдены в 1987 году и включают плечевую, лучевую и бедренную кости. Исследователи выяснили, что P. hakataramea сочетал в строении крыла как прогрессивные, так и архаичные черты, что демонстрирует процесс эволюции пингвинов к плаванию, сообщает Journal of the Royal Society of New Zealand (JRSNZ).
Открытие проливает свет на разнообразие пингвинов в прошлом и подтверждает, что их предки жили в прохладных водах Австралии и Новой Зеландии около 21,9 миллиона лет назад.
Фото: flickr.com/Liam Quinn (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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