Шоколадный пирог
Шоколадный пирог
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:52

Быстрый торт с ананасами и грецкими орехами: меньше усилий, больше восхищения гостей

Приготовьте торт с ананасами и грецкими орехами

Представьте себе: нежный бисквит, пропитанный сметанным кремом, с кусочками сочного ананаса и хрустящими грецкими орехами. Этот торт не только вкусен, но и выглядит как произведение искусства! А что если я расскажу, как его приготовить дома, шаг за шагом? Давайте приступим — и ваши гости будут в восторге.

Ингредиенты

  • Яйца: 4 шт.
  • Соль: 2 г
  • Сахар: 180 г
  • Какао: 50 г
  • Пшеничная мука: 120 г
  • Разрыхлитель: 3 г
  • Сметана: 480 г
  • Сахарная пудра: 120 г
  • Ананасы (консервированные): 150 г
  • Грецкие орехи: 120 г
  • Сливки (жирные): 120 мл
  • Темный шоколад: 100 г

Подготовка к выпечке

Сначала соберите все ингредиенты. Возьмите муку высшего сорта или кондитерскую — она сделает бисквит воздушным. Орехи обжарьте на сухой сковородке, чтобы убрать горечь, затем порубите ножом. Разогрейте духовку до 180 градусов.

В миске смешайте просеянную муку, какао и разрыхлитель. Отдельно взбейте яйца с сахаром до пышности — добавьте желтки для насыщенности. Белки взбейте отдельно с щепоткой соли, чтобы они стали плотными.

Аккуратно соедините все: сначала половину белков с основной массой, затем остаток. Тесто готово — оно должно быть однородным и легким.

Выберите форму диаметром 20 см, смажьте маслом. Вылейте тесто и поставьте в духовку на 45 минут. Не открывайте первые 15 минут, чтобы бисквит поднялся ровно. Проверьте готовность палочкой — она должна выходить сухой.

Остудите бисквит на решетке, заверните в пленку и уберите в холодильник на 8-12 часов. Это сделает его устойчивым. Потом отрежьте низ (1 см) и нарежьте остальное кубиками.

Сборка торта

Для крема взбейте сметану с сахарной пудрой до пышности. Используйте жирную сметану и прикройте миску тканью, чтобы не разлеталось.

На блюдо положите отрезанный низ бисквита, смажьте кремом. Затем слой кубиков в креме, ананасы (нарезанные кусочками), орехи. Повторяйте слои, формируя купол — закончите орехами сверху.

Залейте кремом верх и бока. Поставьте в холодильник на час.

Доведите сливки до кипения, снимите с огня и добавьте шоколад кусочками. Перемешайте до однородности, остудите слегка.

Покройте торт глазурью целиком. Украсьте по вкусу — например, тертым шоколадом. Верните в холодильник на 4 часа, чтобы пропитался.

Наслаждайтесь этим шедевром! Он мягкий, сочный и обязательно станет хитом на вашем столе.

