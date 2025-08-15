Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik by mdjaff is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:31

Необычный дуэт: почему ананасы и копченый сыр покоряют кулинарный мир

Как приготовить салат с ананасами и копчёным сыром: пошаговая инструкция

Хотите удивить гостей необычным вкусом? Этот салат сочетает сладость ананасов, копченую нотку сыра и хруст грецких орехов. Его можно подавать слоями или просто перемешать — в любом виде он станет украшением стола!

Ингредиенты

  • Куриная грудка (вареная или запеченная) — 1 шт.
  • Консервированные ананасы — 200 г
  • Вареные яйца — 4 шт.
  • Копченый колбасный сыр — 150 г
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Майонез — 4 ст. л.

Как приготовить

Куриную грудку нарежьте кубиками и смешайте с ложкой майонеза — так первый слой будет держать форму. Ананасы обсушите и нарежьте такими же кубиками. Яйца натрите на крупной терке. Сыр слегка подморозьте (20 минут в морозилке), чтобы легче натереть. Орехи измельчите и подсушите на сухой сковороде для аромата.

Установите кулинарное кольцо на тарелку. Выложите слои в таком порядке:

  • курица с майонезом
  • ананасы + майонез
  • яйца + майонез
  • тертый сыр + майонез
  • каждый слой слегка утрамбуйте.
  • верхний слой — рубленые орехи.

Совет: дайте салату 2 часа в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Подавайте, аккуратно сняв кольцо.

Почему этот салат стоит попробовать?

  • Небанальное сочетание сладкого и копченого.
  • Разные текстуры: нежность курицы, сочность ананасов, хруст орехов.
  • Эффектная подача — идеально для праздника.

