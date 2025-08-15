Необычный дуэт: почему ананасы и копченый сыр покоряют кулинарный мир
Хотите удивить гостей необычным вкусом? Этот салат сочетает сладость ананасов, копченую нотку сыра и хруст грецких орехов. Его можно подавать слоями или просто перемешать — в любом виде он станет украшением стола!
Ингредиенты
- Куриная грудка (вареная или запеченная) — 1 шт.
- Консервированные ананасы — 200 г
- Вареные яйца — 4 шт.
- Копченый колбасный сыр — 150 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Майонез — 4 ст. л.
Как приготовить
Куриную грудку нарежьте кубиками и смешайте с ложкой майонеза — так первый слой будет держать форму. Ананасы обсушите и нарежьте такими же кубиками. Яйца натрите на крупной терке. Сыр слегка подморозьте (20 минут в морозилке), чтобы легче натереть. Орехи измельчите и подсушите на сухой сковороде для аромата.
Установите кулинарное кольцо на тарелку. Выложите слои в таком порядке:
- курица с майонезом
- ананасы + майонез
- яйца + майонез
- тертый сыр + майонез
- каждый слой слегка утрамбуйте.
- верхний слой — рубленые орехи.
Совет: дайте салату 2 часа в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Подавайте, аккуратно сняв кольцо.
Почему этот салат стоит попробовать?
- Небанальное сочетание сладкого и копченого.
- Разные текстуры: нежность курицы, сочность ананасов, хруст орехов.
- Эффектная подача — идеально для праздника.
