Необычный дуэт: почему ананасы и копченый сыр покоряют кулинарный мир

Хотите удивить гостей необычным вкусом? Этот салат сочетает сладость ананасов, копченую нотку сыра и хруст грецких орехов. Его можно подавать слоями или просто перемешать — в любом виде он станет украшением стола!

Ингредиенты

Куриная грудка (вареная или запеченная) — 1 шт.

Консервированные ананасы — 200 г

Вареные яйца — 4 шт.

Копченый колбасный сыр — 150 г

Грецкие орехи — 100 г

Майонез — 4 ст. л.

Как приготовить

Куриную грудку нарежьте кубиками и смешайте с ложкой майонеза — так первый слой будет держать форму. Ананасы обсушите и нарежьте такими же кубиками. Яйца натрите на крупной терке. Сыр слегка подморозьте (20 минут в морозилке), чтобы легче натереть. Орехи измельчите и подсушите на сухой сковороде для аромата.

Установите кулинарное кольцо на тарелку. Выложите слои в таком порядке:

курица с майонезом

ананасы + майонез

яйца + майонез

тертый сыр + майонез

каждый слой слегка утрамбуйте.

верхний слой — рубленые орехи.

Совет: дайте салату 2 часа в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Подавайте, аккуратно сняв кольцо.

Почему этот салат стоит попробовать?