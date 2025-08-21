Вкусное и полезное: салат с ананасами, сыром и чесноком для вашего здоровья и удовольствия

Как насчет того, чтобы удивить своих близких необычным и вкусным салатом? Салат с ананасами, сыром и чесноком — это идеальное сочетание, которое порадует вас и ваших гостей. Он быстро готовится, а подать его можно в различных вариантах — порционно или в общем салатнике, слоеным или смешанным. Давайте разберемся, как его приготовить!

Ингредиенты

Ананасы (консервированные) — 400 г

Твёрдый сыр — 250 г

Чеснок — 1 зубчик (можно добавить и больше)

Перец черный молотый — по вкусу

Майонез — 40 г

Пошаговое приготовление

Сначала слейте сок из консервированных ананасов и обсушите их бумажным полотенцем. Выбирайте сыр на свой вкус, лучше всего подойдет твёрдый. Рекомендуется использовать домашний майонез. Мелко нарежьте ананасы и слегка отожмите их, чтобы избавиться от лишней влаги.

Сыр натрите на средней терке, оставив немного для украшения. В подходящем по размеру салатнике соедините ананасы, сыр и пропущенный через пресс чеснок. Введите майонез и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Обратите внимание на консистенцию: масса должна быть достаточно плотной. Добавляйте майонез постепенно.

Установите кулинарное кольцо (диаметр 12-14 см) на тарелку и выложите в него салат. Утрамбуйте его ложкой или донышком стакана. Уберите салат в холодильник на 15 минут, чтобы он хорошо схватился. Аккуратно снимите кольцо и посыпьте салат оставшимся тертым сыром. Украсить можно колечками ананасов и зеленью, например, петрушкой. Я добавила еще и оливки.