свиные отбивные с овощами
© freepik by timolina is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:12

Быстро, вкусно и недорого: как приготовить куриные отбивные, которые удивят гостей

Готовим куриные отбивные с ананасом: ингредиенты и процесс приготовления

Хотите удивить гостей нежным и сочным блюдом, которое готовится без лишних хлопот? Куриные отбивные с ананасом и сыром — идеальный вариант для праздничного стола. Аппетитная золотистая корочка, пикантная сладость ананаса и тающий сыр сделают это блюдо хитом вечера!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 600 г
  • Консервированные ананасы (кольца) — 200 г
  • Твёрдый сыр — 200 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Филе промойте, обсушите и разрежьте вдоль на две части. Отбейте молотком, посолите, поперчите и оставьте мариноваться 20 минут. Ананасы обсушите и нарежьте тонкими кольцами. Сыр натрите на крупной тёрке.

Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Разложите курицу, смажьте майонезом, сверху выложите ананасы и обильно посыпьте сыром. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 35 минут до румяной корочки. Блюдо отлично сочетается с:

  • рисом
  • картофельным пюре
  • овощным салатом.

