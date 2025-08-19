Быстро, вкусно и недорого: как приготовить куриные отбивные, которые удивят гостей

Хотите удивить гостей нежным и сочным блюдом, которое готовится без лишних хлопот? Куриные отбивные с ананасом и сыром — идеальный вариант для праздничного стола. Аппетитная золотистая корочка, пикантная сладость ананаса и тающий сыр сделают это блюдо хитом вечера!

Ингредиенты

Куриное филе — 600 г

Консервированные ананасы (кольца) — 200 г

Твёрдый сыр — 200 г

Майонез — 3 ст. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Филе промойте, обсушите и разрежьте вдоль на две части. Отбейте молотком, посолите, поперчите и оставьте мариноваться 20 минут. Ананасы обсушите и нарежьте тонкими кольцами. Сыр натрите на крупной тёрке.

Противень застелите пергаментом, смажьте маслом. Разложите курицу, смажьте майонезом, сверху выложите ананасы и обильно посыпьте сыром. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 35 минут до румяной корочки. Блюдо отлично сочетается с: