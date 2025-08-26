Сочность и нежность: как свинина с ананасами покоряет сердца

Кто сказал, что приготовить что-то праздничное и вкусное — это сложно и долго? Этот рецепт доказывает обратное! Запечённая свинина в сочетании со сладкими ананасами и расплавленным сыром превратится в главное блюдо вашего стола — будь то обычный ужин или особый случай.

Что понадобится

Свинина (шницели, около 500 г)

Консервированные ананасы (5 колец)

Твёрдый сыр (50 г)

Красный лук (1 шт.)

Помидор (1 крупный)

Маслины без косточек (5 шт.)

Майонез (70 г)

Соль и перец — по вкусу

Приступаем к готовке

Мясо берите без костей — идеально подойдут шницели. Ананасы используйте консервированные, по одному кольцу на каждый кусок свинины. Лук и помидор нарежьте кольцами. Чтобы лук не щипал глаза, смачивайте нож холодной водой.

Отбейте шницели с двух сторон. Надрежьте жилки по краям, чтобы мясо не деформировалось при запекании. Соберите блюдо: выложите свинину на смазанный маслом противень. Посолите, поперчите. Положите сверху лук, затем сделайте сеточку из майонеза. Добавьте помидоры и ананасы. Снова нанесите майонез. Посыпьте сыром и украсьте маслинами.

Запекайте при 180°C около 30-35 минут до золотистой корочки.

Несколько советов

Духовку лучше разогреть заранее.

Если не любите кожицу помидоров — очистите их перед нарезкой.

Подавайте горячим, украсив зеленью.

Это блюдо поразит вас сочностью, нежностью и гармоничным сочетанием сладковатого фруктового вкуса с насыщенным мясным акцентом. Идеально смотрится на столе и неизменно вызывает восторг у гостей.