Сочность и нежность: как свинина с ананасами покоряет сердца
Кто сказал, что приготовить что-то праздничное и вкусное — это сложно и долго? Этот рецепт доказывает обратное! Запечённая свинина в сочетании со сладкими ананасами и расплавленным сыром превратится в главное блюдо вашего стола — будь то обычный ужин или особый случай.
Что понадобится
- Свинина (шницели, около 500 г)
- Консервированные ананасы (5 колец)
- Твёрдый сыр (50 г)
- Красный лук (1 шт.)
- Помидор (1 крупный)
- Маслины без косточек (5 шт.)
- Майонез (70 г)
- Соль и перец — по вкусу
Приступаем к готовке
Мясо берите без костей — идеально подойдут шницели. Ананасы используйте консервированные, по одному кольцу на каждый кусок свинины. Лук и помидор нарежьте кольцами. Чтобы лук не щипал глаза, смачивайте нож холодной водой.
Отбейте шницели с двух сторон. Надрежьте жилки по краям, чтобы мясо не деформировалось при запекании. Соберите блюдо: выложите свинину на смазанный маслом противень. Посолите, поперчите. Положите сверху лук, затем сделайте сеточку из майонеза. Добавьте помидоры и ананасы. Снова нанесите майонез. Посыпьте сыром и украсьте маслинами.
Запекайте при 180°C около 30-35 минут до золотистой корочки.
Несколько советов
- Духовку лучше разогреть заранее.
- Если не любите кожицу помидоров — очистите их перед нарезкой.
- Подавайте горячим, украсив зеленью.
Это блюдо поразит вас сочностью, нежностью и гармоничным сочетанием сладковатого фруктового вкуса с насыщенным мясным акцентом. Идеально смотрится на столе и неизменно вызывает восторг у гостей.
