Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:27

Сочность и нежность: как свинина с ананасами покоряет сердца

Как приготовить свинину с ананасами: пошаговая инструкция от кулинарного эксперта

Кто сказал, что приготовить что-то праздничное и вкусное — это сложно и долго? Этот рецепт доказывает обратное! Запечённая свинина в сочетании со сладкими ананасами и расплавленным сыром превратится в главное блюдо вашего стола — будь то обычный ужин или особый случай.

Что понадобится

  • Свинина (шницели, около 500 г)
  • Консервированные ананасы (5 колец)
  • Твёрдый сыр (50 г)
  • Красный лук (1 шт.)
  • Помидор (1 крупный)
  • Маслины без косточек (5 шт.)
  • Майонез (70 г)
  • Соль и перец — по вкусу

Приступаем к готовке

Мясо берите без костей — идеально подойдут шницели. Ананасы используйте консервированные, по одному кольцу на каждый кусок свинины. Лук и помидор нарежьте кольцами. Чтобы лук не щипал глаза, смачивайте нож холодной водой.

Отбейте шницели с двух сторон. Надрежьте жилки по краям, чтобы мясо не деформировалось при запекании. Соберите блюдо: выложите свинину на смазанный маслом противень. Посолите, поперчите. Положите сверху лук, затем сделайте сеточку из майонеза. Добавьте помидоры и ананасы. Снова нанесите майонез. Посыпьте сыром и украсьте маслинами.

Запекайте при 180°C около 30-35 минут до золотистой корочки.

Несколько советов

  • Духовку лучше разогреть заранее.
  • Если не любите кожицу помидоров — очистите их перед нарезкой.
  • Подавайте горячим, украсив зеленью.

Это блюдо поразит вас сочностью, нежностью и гармоничным сочетанием сладковатого фруктового вкуса с насыщенным мясным акцентом. Идеально смотрится на столе и неизменно вызывает восторг у гостей.

