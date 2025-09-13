Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 1:26

Два ингредиента и духовка: получается вкуснейший торт — результат вас удивит

Рецепт ананасового торта "Ангел" из двух ингредиентов

Иногда самые вкусные десерты рождаются из минимальных усилий. Именно таков ананасовый торт "Ангел" — воздушный, нежный и удивительно сладкий. Для его приготовления нужны всего два ингредиента, и при этом результат способен удивить даже тех, кто скептически относится к быстрым рецептам.

В чём секрет этого десерта

Главная прелесть ананасового торта — в его простоте. Всё, что потребуется, — это коробка смеси для кекса "Ангельский корм" и банка измельчённого ананаса. Сок сливать не нужно: он заменяет воду и становится жидкой основой для теста.

Такой десерт готовится всего в одной миске, поэтому справится с ним даже новичок. А благодаря выпечке в форме 9x13 см торт удобно нарезать и подавать.

Пошаговый рецепт

  • Разогрейте духовку до 175 °C.
  • В глубокой миске соедините упаковку смеси (450 г) и банку ананаса (500 г) вместе с соком. Перемешайте до однородной массы.
  • Вылейте тесто в несмазанную форму 9x13.
  • Выпекайте 25-30 минут, пока верх не станет золотистым, а корж не будет пружинить при лёгком нажатии.
  • Дайте полностью остыть в форме, а затем нарежьте на кусочки.

Подавать можно в чистом виде или с шариком свежих взбитых сливок.

Два полезных совета

Форму смазывать не нужно. Благодаря этому корж поднимется ровным и воздушным.
Экспериментируйте с топпингами. Сахарная пудра, свежие ягоды, кокосовая стружка, орехи макадамия или сливки с кусочками ананаса помогут превратить простой пирог в настоящий праздничный десерт.

