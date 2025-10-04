Хвоя может спасти теплицу от болезней — или погубить растения: всё зависит от одного правила

Осенью, когда урожай собран, самое время подумать о подготовке теплицы к новому сезону. После активного плодоношения земля в парниках теряет до трети питательных веществ, становится плотной и менее плодородной. Чтобы весной растения стартовали здоровыми и сильными, важно насытить почву органикой именно в сентябре. Земля ещё тёплая, процессы разложения идут активно, и внесённые добавки будут работать с максимальной отдачей.

Зачем вносить хвою осенью

За лето почва в теплице истощается, а вместе с этим увеличивается количество возбудителей болезней и вредителей. Сосновая хвоя решает сразу несколько задач:

улучшает структуру грунта, делая его рыхлым и воздухопроницаемым;

поставляет растительным культурам микроэлементы на протяжении двух сезонов;

препятствует распространению грибковых заболеваний;

снижает численность вредителей за счёт эфирных масел.

Развенчание мифа о закислении

Самый распространённый страх садоводов — избыточное закисление почвы после внесения хвои. На практике подкисление минимальное и легко компенсируется внесением золы. Именно сочетание хвои и древесной золы даёт оптимальный результат: почва остаётся нейтральной, а растения получают полноценное питание.

Хвоя действительно может быть вредна в трёх случаях:

Если собирать её вдоль автомобильных трасс — она содержит тяжёлые металлы. Если использовать опад от больных деревьев с пятнами на коре или иголках. Если вносить свежесрубленную хвою с высоким содержанием смол.

В лесу под ковром из иголок отлично растут травы, кустарники и молодые деревца. Этот природный опыт подтверждает: правильно подготовленная хвоя полезна для почвы.

Сравнение удобрений