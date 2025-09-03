Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хвоя
Хвоя
© commons.wikimedia.org by Takkk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:43

Эффектный сад без пожаров и вредителей: правила хвойной мульчи

Опавшая сосновая хвоя повышает риск пожаров и размножения насекомых

Сосновая хвоя, ежегодно опадающая с деревьев, часто становится спорным материалом в ландшафтном дизайне. Одни хозяева дворов предпочитают просто убирать иголки, другие ищут им применение — например, используют в компосте или раскладывают в качестве мульчи. Такой материал, известный и как "сосновая солома", действительно смотрится декоративно и обладает рядом плюсов: сохраняет влагу в почве, защищает грунт от эрозии и помогает кислотолюбивым растениям. Но вместе с преимуществами у хвойной мульчи есть и серьезные недостатки.

Главными проблемами специалисты называют ее легкую воспламеняемость и то, что она становится убежищем для насекомых.

Опавшая хвоя: естественный процесс и скрытые риски

Сосны сбрасывают иголки как часть природного цикла — обычно осенью или в начале зимы. При этом сухая хвоя желтеет или буреет и образует плотные слои под деревом. В таких местах охотно поселяются насекомые, а сами иголки становятся горючим материалом.

Эксперты напоминают: принцип здесь тот же, что и с пересохшей новогодней елкой — в жаркую погоду хвоя загорается мгновенно. Именно поэтому в регионах, где часто случаются лесные пожары, ее использование в саду нередко ограничивают.

Вредители и гниение древесины

Хотя насекомые не питаются сухой хвоей, она все же служит для них удобным укрытием. В кучах хвои селятся термиты, уховертки и многоножки, а повышенная влажность, которую сохраняет мульча, может привести к гниению древесины и, как следствие, привлечь муравьев и других вредителей.

Как снизить риски

Специалисты советуют применять сосновую мульчу с осторожностью.

  • Не раскладывать хвою вплотную к дому или деревянным постройкам — гаражу, сараю.
  • Держать расстояние не менее 30-60 см от фундамента, чтобы насекомые не проникали в жилище.
  • Не использовать материал рядом с мангалами и костровыми зонами.
  • Поддерживать мульчу во влажном состоянии, поливая ее в засушливую погоду.
  • Делать слой не толще 5-7 см, а на влажных участках — еще тоньше.
  • Регулярно рыхлить и проверять материал, чтобы вовремя заметить появление насекомых.

Хвоя действительно может стать эффектным элементом в саду, но только при грамотном подходе. В противном случае красивое покрытие обернется риском пожара и нашествием нежелательных соседей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Верховный суд: в законе нет ограничений по числу собак на даче, важны санитарные нормы вчера в 23:13

Правление против хозяина: садовое товарищество проиграло битву за собак

Можно ли держать собак на даче? Суд объяснил: ограничений по количеству нет, но владельцы обязаны строго соблюдать санитарные правила.

Читать полностью » Подготовка погреба к зиме: уборка, просушка и дезинфекция вчера в 22:18

Грядки полны урожая, а погреб не готов: ошибка, которая обернётся плесенью и потерями

Как подготовить погреб к зимнему хранению урожая? Пошаговые советы по очистке, проветриванию, защите от влаги и дезинфекции.

Читать полностью » Избыточный урожай кабачков можно обменять, раздать или использовать для заготовок вчера в 21:16

Кабачки, как грузди: заготовка, которая удивит зимой

Куда девать горы кабачков с огорода? От обмена с соседями до кулинарных заготовок и неожиданных лайфхаков — семь полезных идей.

Читать полностью » Роспотребнадзор: нарушение норм при содержании кур на даче грозит штрафом вчера в 20:12

Куры на даче или головная боль? Соседи и закон решат быстрее, чем кажется

Можно ли держать кур на даче в России? Закон разрешает, но есть условия и риски. Разбираемся, что нужно учесть, чтобы избежать штрафов и конфликтов.

Читать полностью » Яблоки и груши в Амурской области лучше собирать до заморозков вчера в 19:12

Недозрелые, но самые вкусные: собирать и хранить яблоки в суровом климате лучше так

Сбор урожая яблок и груш в Амурской области: когда снимать плоды и какие хитрости помогут сохранить их сочность и вкус до весны?

Читать полностью » Черемуха в саду: польза и вред – 5 важных фактов для дачников вчера в 19:09

Черемуховый эксперимент: как правильно высадить дерево, чтобы получить максимум удовольствия

Черемуха – украшение сада и источник полезных ягод. Но есть и скрытые риски! Узнайте о правильной посадке и уходе, чтобы избежать проблем и получить максимум пользы.

Читать полностью » Опавшие листья осенью можно превратить в компост и мульчу вчера в 18:14

Опавшие листья — не мусор: вот почему садоводы называют их "золотом под ногами"

Опавшие листья — это не мусор, а ценный ресурс. Узнайте, как превратить их в удобрение и улучшить плодородие почвы без лишних затрат.

Читать полностью » Опасность в горшке: 5 популярных комнатных растений, содержащих яд – симптомы и меры предосторожности вчера в 18:09

Смертельная красота: 5 комнатных растений, которые могут нанести вред вашему здоровью и питомцам

Узнайте о 5 популярных комнатных растениях, которые могут быть опасны для здоровья. Как защитить себя, детей и домашних животных от отравления и аллергии.

Читать полностью »

Новости
Дом

Очистка, обработка и упаковка помогут сохранить обувь до следующего сезона
Спорт и фитнес

Физиолог Джейк Харкофф назвал мышцы, которые работают при отжиманиях
Культура и шоу-бизнес

Итан Хоук рассказал о причинах развода с Умой Турман
Питомцы

Грейхаунд, уиппет и борзая: характеристики и отличия галгообразных собак
Садоводство

5 ядовитых сорняков, которые могут быть в вашем огороде: как распознать и что делать
Красота и здоровье

Врач Умрик предупредила об опасности отравления сатанинским грибом
Авто и мото

Российский авторынок превысил 100 тысяч продаж в месяц впервые с апреля — "Автостат"
Спорт и фитнес

Гири снова в моде: как тренировки с ними укрепляют мышцы и помогают похудеть
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet