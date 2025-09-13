Защемление нерва: привычные действия только ухудшают состояние

Защемление нерва — состояние, которое сопровождается не только болью, но и такими симптомами, как онемение конечностей и "мурашки" по телу. Невролог Олег Ошкодеров в беседе с "РГ" рассказал, какие действия помогут облегчить состояние и чего категорически нельзя делать.

Чего избегать

Специалист подчеркнул: при защемлении нерва нельзя греть больное место или интенсивно его тереть.

"Это может привести к отеку", — отметил Ошкодеров.

Также под запретом массаж, мануальные техники и спортивные нагрузки — они способны усилить боль и усугубить состояние.

Что может помочь

Снять боль можно при помощи сухого тепла. Подойдут шерстяной пояс или обычный шарф, которые создают мягкий согревающий эффект без риска отёка. Такой способ помогает облегчить неприятные ощущения и поддержать мышцы.

Причины защемления

По словам врача, боль может возникнуть из-за:

• перегрузки организма;

• стресса;

• переохлаждения.

Эти факторы повышают риск воспаления и провоцируют компрессию нерва.

Итог

При первых симптомах защемления важно избегать самолечения и травмирующих воздействий. Лучшее решение — покой, сухое тепло и обращение к врачу, который подберёт необходимую терапию.