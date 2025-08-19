Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренняя зарядка в спальне
Утренняя зарядка в спальне
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:50

Боль в плече может оказаться вовсе не плечом: что скрывает тело

Защемление нерва в плече: причины и симптомы по данным Mayo Clinic

Ощущение, будто плечо "отнимается" или тянет до самых пальцев — знакомо? Это может быть не просто усталость или растяжение, а защемление нерва. Подобная боль сравнима с резким прострелом в пояснице: терпеть невозможно, а обычные движения превращаются в испытание.

Хорошая новость в том, что в ряде случаев облегчение можно найти с помощью простых упражнений и растяжек, которые реально выполнять дома. Но прежде чем пробовать что-то самостоятельно, важно убедиться в диагнозе. Врачи напоминают: только специалист сможет точно определить источник боли и подобрать оптимальное лечение.

Почему возникает защемление нерва в плече

В отличие от воспаления сухожилий или бурсита, при защемлении нерва страдает именно проводимость импульсов. По данным клиники Mayo, ткани вокруг нерва начинают давить на него, нарушая его работу. В результате появляются боль, онемение, покалывание и даже слабость.

Иногда неприятные ощущения в области лопатки — это вовсе не плечо, а шея. Американская академия ортопедических хирургов указывает на распространённую причину — цервикальная радикулопатия, когда нерв сдавливается на уровне шейных позвонков, а боль "отдаёт" вниз. Чаще всего это связано с возрастными изменениями, но в лёгких случаях помогают специальные упражнения для шеи.

Есть и другое объяснение — синдром грудного выхода. Он возникает, когда нервы и сосуды зажимаются между ключицей и первым ребром. В таком случае боль охватывает плечо, шею и нередко доходит до кистей.

Растяжки для снятия напряжения

Эксперты Американской академии ортопедов отмечают: правильная растяжка помогает разгрузить нерв и улучшить осанку. Главное правило — если боль усиливается, упражнение стоит прекратить.

  • Растяжка грудных мышц у дверного проёма. Поставьте руку на косяк, локоть на уровне плеча и мягко подайтесь корпусом вперёд. Держите 30 секунд, повторите 3 раза на каждую сторону.
  • Наклон головы. Положите ладонь на висок и аккуратно тяните голову к плечу. Лёгкого растяжения достаточно, силой давить не нужно.
  • Круговое движение плечом (CAR). Встаньте на колено, вытяните руку и описывайте плечом широкие круги. Это улучшает подвижность сустава.
  • Если поднять руки вертикально тяжело, начните с простых круговых движений плечами — этого уже будет достаточно на первых этапах.

Упражнения для укрепления плеча и шеи

Исследование в журнале Healthcare (2018) показало: тренировка мышц вокруг плеча и шеи помогает уменьшить проявления защемления нерва. Особенно полезно укреплять вращательную манжету плеча и постуральные мышцы.

  • Наружная ротация плеча с резинкой. Локоть прижать к туловищу, предплечье двигать в сторону, растягивая эспандер.
  • Тяга в наклоне с резинкой. Встать на середину ленты, наклониться вперёд и тянуть руки назад, сводя лопатки.
  • Скольжение вдоль стены с резинкой. Лента фиксируется на предплечьях, руки — на стене. Двигаясь вверх-вниз, держите лопатки разведёнными.

Для новичков совет прост: начинайте с минимального сопротивления, постепенно увеличивая нагрузку.

Важный момент

Даже самые простые упражнения не заменят консультации врача. Если симптомы сохраняются или прогрессируют, необходимо профессиональное обследование. Только специалист поможет определить, что именно "зажало" нерв и как лучше справиться с проблемой.

