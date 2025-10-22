Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Зуд на коже
Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:32

Укус чешется? Приклей патч от прыща — TikTok уверяет, что работает

В TikTok набирает популярность тренд с патчами от прыщей против укусов комаров

Когда зуд от укусов становится невыносимым, многие готовы попробовать что угодно — от содовой пасты до эфирных масел. Но TikTok предложил новое средство, неожиданное даже для дерматологов: патчи от прыщей. Пользователи соцсети утверждают, что эти маленькие наклейки отлично справляются с воспалением и зудом после укусов. Так ли это на самом деле?

Почему укусы чешутся и воспаляются

После того как комар прокусывает кожу, его слюна попадает в ранку и вызывает реакцию иммунной системы. Организм воспринимает этот белковый "вторжение" как угрозу и выделяет гистамин. В результате появляется знакомый всем зуд, припухлость и покраснение. Иногда место укуса даже напоминает небольшую волдырь.

Как действуют патчи от прыщей

Патчи, которые обычно применяют для лечения акне, представляют собой мини-пластыри из гидроколлоида. Этот материал впитывает излишнюю влагу, подсушивает воспаление и создает влажную среду, способствующую заживлению.

"Патчи от прыщей вытягивают влагу из пор и уменьшают воспаление, вызванное реакцией иммунной системы", — пояснила дерматолог Фатима Фахс.

По словам специалиста, этот процесс помогает заметно уменьшить отек и покраснение укуса примерно за сутки. К тому же наклейка защищает кожу от расчесывания — одной из главных причин инфицирования и замедленного заживления.

Что пойдет не так, если ждать мгновенного чуда

Несмотря на восторженные ролики в TikTok, не стоит ожидать, что патч полностью устранит укус за ночь. Гидроколлоид помогает внешне — снимает воспаление и ускоряет восстановление, — но не влияет на внутреннюю реакцию организма на слюну насекомого. Поэтому зуд может сохраняться.

Чтобы избавиться именно от зуда, Фахс советует использовать аптечные средства с гидрокортизоном или каламином — они содержат вещества, снижающие чувствительность кожи и нейтрализующие гистамин.

Как правильно применять патчи

Если вы решили испытать этот лайфхак, важно соблюдать простые правила:

  1. Очистите и высушите кожу в месте укуса.

  2. Наклейте обычный гидроколлоидный патч (без кислот и агрессивных добавок).

  3. Оставьте его на 8-12 часов — удобнее всего на ночь.

  4. После снятия при необходимости нанесите успокаивающий крем с алоэ или ромашкой.

"Не используйте патчи с бензоилпероксидом или салициловой кислотой — они могут раздражать уже воспалённую кожу", — добавила дерматолог.

Сравнение популярных вариантов

Продукт Особенности
Hero Cosmetics Mighty Patch Original Простой гидроколлоид, подходит для чувствительной кожи
Sarna Bug Bite Patches Разработаны специально для укусов, содержат успокаивающие компоненты
E.L.F. Stick It to Zits Тонкие и незаметные, с добавками алоэ
Rael Beauty Miracle Patch Почти прозрачные, можно использовать днём

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать патч с активными кислотами.
    Последствие: раздражение и усиление воспаления.
    Альтернатива: выбрать базовый гидроколлоид без добавок.

  • Ошибка: держать патч слишком долго.
    Последствие: пересушивание кожи и шелушение.
    Альтернатива: снимать через 10-12 часов и при необходимости заменить новым.

  • Ошибка: клеить на грязную кожу.
    Последствие: риск занести инфекцию.
    Альтернатива: предварительно промыть участок антисептиком.

А что если зуд не проходит?

Если укус вызывает сильное жжение, отек или появляются пузыри — лучше не экспериментировать. Такие симптомы могут указывать на аллергическую реакцию или инфекцию. В этом случае стоит обратиться к врачу: он может назначить антигистаминные препараты или местные антибиотики.

"Если появляются волдыри, крапивница или повышение температуры, не стоит полагаться на патчи — обращайтесь за медицинской помощью", — подчеркнула Фатима Фахс.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Защищает от расчесывания Не устраняет зуд полностью
Ускоряет заживление Возможна индивидуальная реакция
Удобен и доступен Эффект зависит от глубины укуса
Подходит для чувствительной кожи Не заменяет лечение при осложнениях

FAQ

Какой патч выбрать для укусов?
Подойдет любой гидроколлоидный без кислот и ароматизаторов. Идеальны варианты с алоэ или ромашкой.

Можно ли использовать один и тот же патч повторно?
Нет. После снятия материал теряет впитывающие свойства и может стать источником бактерий.

Сколько времени держать патч?
Около 8-12 часов. Дольше не рекомендуется, чтобы не пересушить кожу.

Помогает ли патч от зуда?
Косвенно — да, потому что он создает барьер от расчесывания. Но для снятия зуда лучше использовать крем с гидрокортизоном.

Можно ли клеить на лицо?
Да, особенно на подбородок, лоб или щеки — где укусы наиболее заметны. Но важно избегать поврежденных или мокнущих участков.

Мифы и правда

Миф: Патч мгновенно убирает укус.
Правда: Он только ускоряет заживление и предотвращает инфицирование.

Миф: Гидроколлоид лечит зуд.
Правда: Материал впитывает жидкость, но не влияет на гистамин.

Миф: Можно использовать любой патч от прыщей.
Правда: Подходят только без агрессивных компонентов — иначе будет ожог.

3 интересных факта

• Гидроколлоидные пластыри впервые применялись для лечения ожогов.
• Укусы комаров чешутся из-за белков в их слюне, которые мешают свертыванию крови.
• Люди с "сладкой" группой крови (особенно 0(I)) чаще привлекают комаров.

