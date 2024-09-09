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Польские десантники
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"Запутались в проводах": польский десант совершил неудачную высадку и напугал жителей Хехла

Польские десантники "штурмовали" ЛЭП в селе Хехло

Польские десантники из 2-го разведывательного полка, предназначенные для высадки в Блендовской пустыне, по ошибке приземлились в селе Хехло, получив травмы и запутавшись в линиях электропередач, сообщает радиостанция RMF FM.

Согласно сообщению, инцидент произошел из-за непредсказуемой погоды. После прыжка с самолета на парашютах, солдат подхватил сильный ветер, который унес их в сторону населенного пункта. Парашюты, используемые в тренировке, автоматически раскрываются, что ограничивает возможность корректировки траектории полета.

В результате, парашютисты оказались в Хехло, где они приземлялись на частные участки, один из них повредил крышу жилого дома, а другой застрял на линии электропередач. Местные жители спешили на помощь десантникам.

Сообщается, что никто из военнослужащих не получил серьезных травм, хотя один из них с повреждением ноги был отправлен в больницу.

Комиссия по расследованию авиационных происшествий уже начала изучение обстоятельств этого необычного инцидента.

Фото: www. flickr. com/Gerrit Burow (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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