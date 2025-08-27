Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:32

Научный спецназ: как регионы будут превращать идеи в готовые продукты

В Сибири запускают пилотные проекты по превращению научного потенциала в технологии

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о запуске пилотных проектов по созданию в регионах системы преобразования научного потенциала в конкретные технологии и продукты. На совещании с руководителями субъектов РФ представлена новая модель развития науки, направленная на достижение технологического лидерства России.

Ключевым элементом системы станет региональный сегмент единого цифрового домена "Наука и инновации", который будет работать как "единое окно" для управления научно-технологическим профилем регионов. В пилотном режиме проект запустят в Красноярском крае, Республике Татарстан, Новосибирской и Томской областях.

Модель включает три основных направления: определение научной специализации территорий, участие регионов в формировании госзаданий для вузов под свои нужды, а также создание комфортной среды для жизни и работы научных кадров. Особое внимание уделят благоустройству, решению вопросов ЖКХ, транспортной доступности и цифровизации услуг.

Ожидается, что новые механизмы позволят регионам готовить специалистов по востребованным направлениям и гарантированно обеспечивать их работой, учитывая специфические нужды и конкурентные преимущества каждой территории.

