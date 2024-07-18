Сотрудник российской авиакомпании "Уральские авиалинии" был отстранен от должности после серии профессиональных проступков. Информацию об этом распространил Telegram-канал, специализирующийся на авиационной тематике.

Согласно полученным сведениям, пилот Алексей К. был уволен после инцидента, который мог поставить под угрозу безопасность пассажиров во время одного из рейсов. Сообщается, что авиатор пренебрегал своими обязанностями контролирующего пилота, игнорировал информацию о возможных отклонениях, не соблюдал правила безопасности и использовал подручные средства для защиты от солнечного света.

Источник утверждает, что первое дисциплинарное взыскание Алексей получил в конце августа 2023 года за неподобающее поведение на летном поле. Второе замечание было сделано за несвоевременную подачу отчетности о полетах во время служебной поездки в столицу.

Не согласившись с решением об увольнении, пилот обратился в судебную инстанцию Екатеринбурга с требованием о восстановлении в должности и компенсации морального ущерба. Однако суд принял сторону авиакомпании.

Ранее, в конце 2023 года, появилась информация о том, что пилотам "Уральских авиалиний", совершившим аварийную посадку на поле под Новосибирском, было предложено добровольно покинуть свои должности. Мотивы такого решения руководство компании не раскрыло.

Фото: From Wikimedia Commons/ Alex Beltyukov - RuSpotters Team (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)