Свердловский областной суд отказал в восстановлении на работе второму пилоту "Уральских авиалиний", Алексею К., который считал свое увольнение незаконным. В прошлом году Алексей неоднократно привлекал внимание начальства из-за нестандартного поведения, что привело к нескольким выговорам и последующему увольнению.

Инциденты включали ношение светоотражающего жилета на голове вместо головного убора и нарушение техники безопасности во время полета.

Алексей обжаловал увольнение, требуя компенсации за моральный вред и потерянный заработок, но суд поддержал авиакомпанию. Отмечается, что Алексей отказался от предложенного психологического обследования перед обращением в суд, сообщает TourDom.Ru.

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