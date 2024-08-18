Готовьтесь платить больше: осенью строительные материалы подорожают на 10%

Стоимость домокомплектов и пиломатериалов, используемых для строительства частных домов, может увеличиться на 10% этой осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию деревянного домостроения.

Причиной такого роста является нехватка квалифицированных рабочих у большинства производителей.



Обычно в конце лета наблюдается снижение спроса, что приводит к снижению цен на пиломатериалы и домокомплекты. Однако в 2024 году наблюдается обратная тенденция: общая стоимость строительства растёт.

Это связано с удорожанием всех компонентов, включая инженерные сети, инструменты и крепежи, пояснили в ассоциации.



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