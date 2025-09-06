Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сон на боку
© freepik.com by bearfotos is licensed under Public domain
Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 7:39

Простые привычки, которые продлят жизнь вашим подушкам и одеялам

Я заметил, что часто думаю о смене постельного белья, но забываю о главном — подушках и одеялах. Между тем именно они накапливают пыль, влагу и запахи. Если не ухаживать за ними, сон становится менее комфортным, а иногда даже вредным для здоровья.

Подушки — забота о поддержке

Подушка теряет форму быстрее, чем мы думаем. Один из моих первых шагов — регулярное проветривание. Я стал выносить подушки на балкон или у окна, и это заметно обновило их свежесть. Стирка зависит от наполнителя: синтетические подушки легко переживают машинную стирку, а вот пуховые требуют бережного режима или химчистки. Я однажды попробовал стирать пуховую дома — и понял, что без теннисных мячиков, которые взбивают наполнение, она превращается в комок.

Одеяла — лёгкость и тепло

С одеялами всё оказалось похоже. Синтетические варианты стираются проще, но пуховые и шерстяные нуждаются в особом подходе. Для них лучше регулярное проветривание и сушка на воздухе. Я заметил, что даже простое "выгуливание" одеяла на морозе или жарком солнце возвращает ему лёгкость и ощущение чистоты.

Маленькие привычки

Со временем вырабатываются ритуалы. Я стараюсь раз в месяц хорошенько встряхивать подушки и одеяла, чтобы наполнитель не сбивался. Чехлы и наматрасники стали для меня обязательными — они защищают ткани от пыли и облегчают уход. И, конечно, я перестал ждать годами: замена подушки каждые 2-3 года, а одеяла каждые 5-7 лет — это залог настоящего комфорта.

Забота о подушках и одеялах — это не только про гигиену. Это про качество сна, настроение и здоровье. Когда они свежие, упругие и тёплые, сон становится глубже, а утро — приятнее. И, честно говоря, ухаживать за ними оказалось не сложнее, чем за любимой рубашкой, но результат ощущается каждую ночь.

