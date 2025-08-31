Ошибки хранения, из-за которых подушки могут слеживаться

Даже качественные подушки со временем сбиваются, если их неправильно хранить. Влага, отсутствие вентиляции, слишком плотная укладка или тяжёлые вещи сверху — главные враги объёма. Наполнитель сбивается в комки, и подушка перестаёт выполнять свою функцию.

Правила хранения

1. Выбирайте правильное место

Подушки нужно хранить в сухом, проветриваемом помещении. Влажность — главная причина появления запаха и плесени.

2. Используйте чехлы или мешки

Лучше хранить подушки в хлопчатобумажных чехлах или специальных дышащих мешках. Плотные пластиковые пакеты не подходят — в них скапливается влага.

3. Не придавливайте сверху

Нельзя класть на подушки тяжёлые вещи. Под их весом наполнитель теряет упругость и сваливается.

4. Храните в расправленном виде

Не стоит складывать подушки пополам или скручивать. Они должны сохранять свою форму, даже если вы убираете их на длительное время.

5. Проветривайте

Раз в месяц доставайте подушки на свежий воздух. Это помогает избавиться от влаги, пыли и вернуть наполнителю объём.

Сезонное хранение

Если подушки используются не круглый год (например, зимние или декоративные), перед тем как убрать их, стоит постирать или почистить, полностью высушить и только потом упаковать. Так они сохранят свежесть и будут готовы к использованию в любой момент.

Хранение подушек — это не мелочь, а залог их долгой службы. Главное — сухое помещение, правильные чехлы и отсутствие давления сверху. И тогда подушки сохранят объём и не сваляются.