Кровать
Кровать
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:45

Ошибки хранения, из-за которых подушки могут слеживаться

Как хранить подушки, чтобы они не слёживались

Даже качественные подушки со временем сбиваются, если их неправильно хранить. Влага, отсутствие вентиляции, слишком плотная укладка или тяжёлые вещи сверху — главные враги объёма. Наполнитель сбивается в комки, и подушка перестаёт выполнять свою функцию.

Правила хранения

1. Выбирайте правильное место
Подушки нужно хранить в сухом, проветриваемом помещении. Влажность — главная причина появления запаха и плесени.

2. Используйте чехлы или мешки
Лучше хранить подушки в хлопчатобумажных чехлах или специальных дышащих мешках. Плотные пластиковые пакеты не подходят — в них скапливается влага.

3. Не придавливайте сверху
Нельзя класть на подушки тяжёлые вещи. Под их весом наполнитель теряет упругость и сваливается.

4. Храните в расправленном виде
Не стоит складывать подушки пополам или скручивать. Они должны сохранять свою форму, даже если вы убираете их на длительное время.

5. Проветривайте
Раз в месяц доставайте подушки на свежий воздух. Это помогает избавиться от влаги, пыли и вернуть наполнителю объём.

Сезонное хранение

Если подушки используются не круглый год (например, зимние или декоративные), перед тем как убрать их, стоит постирать или почистить, полностью высушить и только потом упаковать. Так они сохранят свежесть и будут готовы к использованию в любой момент.

Хранение подушек — это не мелочь, а залог их долгой службы. Главное — сухое помещение, правильные чехлы и отсутствие давления сверху. И тогда подушки сохранят объём и не сваляются.

