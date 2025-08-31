Ошибки хранения, из-за которых подушки могут слеживаться
Даже качественные подушки со временем сбиваются, если их неправильно хранить. Влага, отсутствие вентиляции, слишком плотная укладка или тяжёлые вещи сверху — главные враги объёма. Наполнитель сбивается в комки, и подушка перестаёт выполнять свою функцию.
Правила хранения
1. Выбирайте правильное место
Подушки нужно хранить в сухом, проветриваемом помещении. Влажность — главная причина появления запаха и плесени.
2. Используйте чехлы или мешки
Лучше хранить подушки в хлопчатобумажных чехлах или специальных дышащих мешках. Плотные пластиковые пакеты не подходят — в них скапливается влага.
3. Не придавливайте сверху
Нельзя класть на подушки тяжёлые вещи. Под их весом наполнитель теряет упругость и сваливается.
4. Храните в расправленном виде
Не стоит складывать подушки пополам или скручивать. Они должны сохранять свою форму, даже если вы убираете их на длительное время.
5. Проветривайте
Раз в месяц доставайте подушки на свежий воздух. Это помогает избавиться от влаги, пыли и вернуть наполнителю объём.
Сезонное хранение
Если подушки используются не круглый год (например, зимние или декоративные), перед тем как убрать их, стоит постирать или почистить, полностью высушить и только потом упаковать. Так они сохранят свежесть и будут готовы к использованию в любой момент.
Хранение подушек — это не мелочь, а залог их долгой службы. Главное — сухое помещение, правильные чехлы и отсутствие давления сверху. И тогда подушки сохранят объём и не сваляются.
