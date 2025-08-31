Подушка превратилась в комки: что можно предпринять

Любая подушка со временем теряет объём. Наполнитель сбивается в комки из-за влаги, неправильной стирки или постоянной нагрузки. В результате она перестаёт поддерживать шею, а сон становится менее комфортным.

Что можно сделать

1. Встряхнуть и выбить

Для подушек с пухом или пером помогает энергичное встряхивание. Иногда стоит подвесить подушку на свежем воздухе и хорошо "выбить" — это возвращает часть объёма.

2. Стирка с теннисными мячиками

Синтетические подушки можно постирать в машинке на деликатном режиме, положив внутрь 2-3 чистых теннисных мячика. Они разобьют комки и распушат наполнитель.

3. Замена или добавление наполнителя

Если подушка со съёмным чехлом, можно заменить часть сбившегося наполнителя новым. Для гречневой лузги или бамбука этот способ особенно актуален.

4. Сушка и проветривание

Влага — главный враг объёма. Сушите подушку на воздухе или при низкой температуре в сушильной машине.

Когда лучше заменить

Если подушка старше 3-5 лет или даже после восстановления остаётся жёсткой и бесформенной, лучше купить новую. Сон на "сбитом комке" не только неудобен, но и вреден для шеи и позвоночника.

Итог

Свалявшуюся подушку можно попробовать спасти встряхиванием, стиркой с мячиками или заменой наполнителя. Но если она потеряла форму окончательно, здоровье дороже — пора обновить постельные принадлежности.