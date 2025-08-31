Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сон
Сон
© freepik.com by drobotdean is licensed under Public domain
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:34

Сон на старых подушках: чем это грозит и когда пора заменить

Срок службы подушек: когда пора обновить

Многие думают, что подушка служит десятилетиями, но на деле её ресурс ограничен. В среднем подушка сохраняет свойства 2-3 года. Дальше наполнитель теряет упругость, накапливаются пыль и аллергены, и она перестаёт выполнять свою функцию.

Почему это важно

Старая подушка перестаёт поддерживать шею и голову. В результате позвоночник оказывается в неправильном положении, появляются боли в спине и мышечное напряжение. Кроме того, подушки со временем становятся рассадником пылевых клещей, что может привести к аллергии или проблемам с дыханием.

Сроки для разных наполнителей

  • Пух и перо — служат до 2 лет, затем теряют форму и собирают пыль.
  • Синтетика (полиэстер, холлофайбер) — 2-3 года.
  • Латекс — 4-5 лет, упругий и долговечный вариант.
  • Memory foam (с эффектом памяти) — 3-4 года при правильном уходе.
  • Гречневая лузга, бамбук — до 2-3 лет, но требуют регулярной замены наполнителя.

Как понять, что пора менять

  • Подушка потеряла форму и не расправляется.
  • После сна болит шея или плечи.
  • Появился запах или пятна, которые не исчезают после стирки.
  • Чихание и насморк стали спутниками ночи — сигнал о накопившейся пыли.

Итог

Подушка — это не вечный спутник сна, а вещь, которую нужно регулярно обновлять. Замена каждые несколько лет обеспечивает правильное положение позвоночника, здоровый сон и защиту от аллергенов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зачем нужен наматрасник и какой выбрать сегодня в 7:48

Наматрасник, который меняет всё: защита и уют для сна

Наматрасник — это не просто аксессуар, а защита и дополнительный комфорт для сна. Разбираем, какие виды бывают и какой выбрать именно вам.

Читать полностью » Обзор оснований для кровати: рейки, балки и другие виды сегодня в 7:28

Тайна крепкого сна: какое основание лучше держит матрас

Матрас важен, но и основание кровати играет огромную роль. Разбираем популярные варианты — от реечных оснований до металлических балок.

Читать полностью » Тюль и деликатные ткани: советы по уходу сегодня в 7:07

Тайна лёгких тканей: как ухаживать, чтобы они сияли

Тюль и лёгкие ткани красивы, но капризны. Чтобы они не желтели и не теряли форму, важно ухаживать за ними правильно и регулярно.

Читать полностью » Для чего нужны топперы на матрас и когда они необходимы сегодня в 6:46

Когда нужен дополнительный матрас, даже если есть основной

Топпер кажется лишней деталью, но на самом деле он способен продлить жизнь матрасу и улучшить сон. Разбираем, когда он действительно необходим.

Читать полностью » Слежался матрас: что делать и как не навредить спине сегодня в 6:24

Матрас потерял форму? Нашли выход, чтобы перестать убивать свою спину

Слежавшийся матрас — частая проблема, которая влияет на качество сна и здоровье спины. Разбираем, что можно сделать и как избежать вреда.

Читать полностью » Как часто нужно стирать шторы в разных комнатах сегодня в 6:05

Тайминг чистоты: как часто нужно стирать шторы в разных комнатах

Шторы собирают пыль и запахи, но в каждой комнате степень загрязнения разная. Разбираем, как часто их нужно стирать для свежего воздуха в доме.

Читать полностью » Не всегда во вред: когда мягкий матрас полезен, а когда мешает сну сегодня в 5:59

Почему одни в восторге от мягких матрасов, а другие страдают

Мягкий матрас даёт комфорт тем, кто спит на боку, но для остальных поз сна он может стать причиной боли и утомлённости.

Читать полностью » Как хранить подушки, чтобы они не слёживались сегодня в 5:45

Ошибки хранения, из-за которых подушки могут слеживаться

Подушки легко теряют форму, если хранить их неправильно. Рассказываем, где и как держать подушки, чтобы они не сбивались и не слёживались.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Контейнерное озеленение в Ростовской области: советы садоводов, как ухаживать за растениями
Наука и технологии

Профессор Голдберг: гуманоидные роботы не заменят людей в физическом труде ближайшие 10 лет
Дом

Уход за шторами: защита от выгорания на солнце
Красота и здоровье

Сергей Коробка о том, как снизить тревогу перед посещением стоматологической клиники
Садоводство

Бесплатные дачные дорожки: как обычные сорняки превратить в мягкий ковер – пошаговая инструкция
Еда

Приготовление тыквы с морковью, луком и болгарским перцем на сковороде
Питомцы

Команда Фу! способствует обучению собак и предотвращает нежелательные действия
Спорт и фитнес

Хоккеист Алекс Лимож рассказал о своей адаптации в Минске и впечатлениях от города
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru