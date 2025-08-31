Сон на старых подушках: чем это грозит и когда пора заменить

Многие думают, что подушка служит десятилетиями, но на деле её ресурс ограничен. В среднем подушка сохраняет свойства 2-3 года. Дальше наполнитель теряет упругость, накапливаются пыль и аллергены, и она перестаёт выполнять свою функцию.

Почему это важно

Старая подушка перестаёт поддерживать шею и голову. В результате позвоночник оказывается в неправильном положении, появляются боли в спине и мышечное напряжение. Кроме того, подушки со временем становятся рассадником пылевых клещей, что может привести к аллергии или проблемам с дыханием.

Сроки для разных наполнителей

Пух и перо — служат до 2 лет, затем теряют форму и собирают пыль.

Синтетика (полиэстер, холлофайбер) — 2-3 года.

Латекс — 4-5 лет, упругий и долговечный вариант.

Memory foam (с эффектом памяти) — 3-4 года при правильном уходе.

Гречневая лузга, бамбук — до 2-3 лет, но требуют регулярной замены наполнителя.

Как понять, что пора менять

Подушка потеряла форму и не расправляется.

После сна болит шея или плечи.

Появился запах или пятна, которые не исчезают после стирки.

Чихание и насморк стали спутниками ночи — сигнал о накопившейся пыли.

Итог

Подушка — это не вечный спутник сна, а вещь, которую нужно регулярно обновлять. Замена каждые несколько лет обеспечивает правильное положение позвоночника, здоровый сон и защиту от аллергенов.