Сон на старых подушках: чем это грозит и когда пора заменить
Многие думают, что подушка служит десятилетиями, но на деле её ресурс ограничен. В среднем подушка сохраняет свойства 2-3 года. Дальше наполнитель теряет упругость, накапливаются пыль и аллергены, и она перестаёт выполнять свою функцию.
Почему это важно
Старая подушка перестаёт поддерживать шею и голову. В результате позвоночник оказывается в неправильном положении, появляются боли в спине и мышечное напряжение. Кроме того, подушки со временем становятся рассадником пылевых клещей, что может привести к аллергии или проблемам с дыханием.
Сроки для разных наполнителей
- Пух и перо — служат до 2 лет, затем теряют форму и собирают пыль.
- Синтетика (полиэстер, холлофайбер) — 2-3 года.
- Латекс — 4-5 лет, упругий и долговечный вариант.
- Memory foam (с эффектом памяти) — 3-4 года при правильном уходе.
- Гречневая лузга, бамбук — до 2-3 лет, но требуют регулярной замены наполнителя.
Как понять, что пора менять
- Подушка потеряла форму и не расправляется.
- После сна болит шея или плечи.
- Появился запах или пятна, которые не исчезают после стирки.
- Чихание и насморк стали спутниками ночи — сигнал о накопившейся пыли.
Итог
Подушка — это не вечный спутник сна, а вещь, которую нужно регулярно обновлять. Замена каждые несколько лет обеспечивает правильное положение позвоночника, здоровый сон и защиту от аллергенов.
