Белые подушки на кровати
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:40

Можно ли доверить подушку стиральной машине

Как ухаживать за подушками, чтобы они не сбивались

Со временем подушки теряют объём: наполнитель сминается от влаги, нагрузки или неправильного ухода. Это ухудшает поддержку головы и шеи и напрямую влияет на качество сна. Но этого можно избежать, если ухаживать за ними правильно.

Как ухаживать за подушками

  • Регулярно встряхивайте — раз в неделю хорошо взбейте подушку, чтобы наполнитель не сбивался.
  • Проветривайте — раз в месяц оставляйте её на свежем воздухе или на балконе: это избавит от лишней влаги.
  • Используйте наволочки и защитные чехлы — они задерживают пыль и уменьшают износ.
  • Не сидите и не стойте на подушке — это ускоряет слёживание наполнителя.

Можно ли стирать подушки в машинке

Да, но важно учитывать материал:

  1. Синтетические подушки (холлофайбер, полиэстер) — можно стирать в машинке на деликатном режиме при 30-40 °C. Добавьте пару теннисных мячиков: они разобьют комки и сохранят объём.
  2. Пуховые подушки — допустима стирка, но только со спецсредством и обязательной сушкой в сушильной машине или на солнце. Влага внутри может привести к появлению запаха и плесени.
  3. Латекс и memory foam — стирать нельзя, их чистят вручную: протирают влажной тканью и оставляют сушиться на воздухе.

Когда подушка не подлежит стирке

Если наполнитель сбился окончательно или подушка служит уже 3-5 лет, восстановить её невозможно. Лучше заменить изделие: это безопаснее для здоровья и комфортнее для сна.

Правильный уход за подушками — это регулярное встряхивание, проветривание и аккуратная стирка в зависимости от материала. Это продлевает срок службы и защищает от аллергенов, а значит — заботится о вашем здоровье и комфорте.

