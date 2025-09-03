Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Белые подушки на кровати
Белые подушки на кровати
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:24

Один раствор возвращает подушке белизну без хлорки и вреда

Жёлтые пятна на подушках появляются из-за пота и кожного сала

Жёлтые пятна на подушках со временем появляются даже при аккуратном уходе. Они портят внешний вид, создают ощущение неухоженности и могут ухудшать качество сна. Но хорошая новость в том, что избавиться от этих следов реально — главное знать правильные приёмы и пользоваться безопасными средствами.

Откуда берутся жёлтые следы

Основные виновники — пот и естественная жирность кожи. Добавьте сюда остатки косметики или средств для волос — и со временем ткань теряет белизну, покрывается разводами и приобретает характерный оттенок. Особенно быстро это заметно в жаркие ночи, когда тело активно выделяет влагу.

Почему важно соблюдать гигиену постельных принадлежностей

Регулярная стирка наволочек и проветривание подушек помогают не только сохранить их внешний вид, но и снизить количество микроорганизмов в спальне.

Чем реже мы ухаживаем за постелью, тем быстрее появляются пятна и неприятный запах.

Чтение ярлыка перед стиркой

Первое, что стоит сделать перед очисткой подушки, — изучить рекомендации на бирке. Там указаны оптимальная температура, подходящие режимы и средства. Это важно, так как разные наполнители реагируют на стирку по-своему. Например, пух требует деликатного цикла, а синтетика переносит более интенсивные режимы.

Правильная стирка:

  • предотвращает деформацию наполнителя;
  • сохраняет упругость и мягкость;
  • продлевает срок службы подушки.

Секреты стирки в машинке

Не все знают, что правильное распределение веса в барабане играет ключевую роль.

  1. В машинках с вертикальной загрузкой лучше стирать сразу две подушки — это балансирует вращение.

  2. В моделях с горизонтальной загрузкой рекомендуется загружать по одной.

Такой подход помогает избежать перекосов и гарантирует равномерное очищение.

Эффективные растворы для отбеливания

Даже самая аккуратная стирка не всегда справляется с въевшимися следами. В этом случае на помощь приходит специальная смесь:

  1. Растворить 30 г кислородного отбеливателя в 100 мл тёплой воды.

  2. Нанести состав на пятна с помощью губки.

  3. Дать впитаться и затем отправить подушку в стирку с жидким порошком.

Этот способ помогает вернуть белизну без риска повредить ткань или наполнитель.

Как сохранить результат дольше

После тщательной очистки важно закрепить эффект простыми привычками:

  • пользоваться защитными чехлами;
  • менять наволочки не реже раза в неделю;
  • регулярно проветривать подушки на солнце.

Солнечные лучи действуют как естественный антисептик и помогают бороться с лишней влагой.

Как часто стирать подушки

Специалисты советуют проводить глубокую стирку примерно дважды в год. В промежутках достаточно смены постельного белья и проветривания. Это не только сохраняет внешний вид, но и способствует здоровому сну.

Почему нельзя использовать хлорку

Многие думают, что отбеливание с помощью агрессивных средств — самый быстрый способ справиться с пятнами. Но хлорсодержащие препараты разрушают волокна ткани, делают их ломкими и значительно сокращают срок службы изделия. Лучше выбрать мягкие, но действенные составы, которые сохраняют подушку в хорошем состоянии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сезонные ароматы: чем должен пахнуть дом летом и зимой сегодня в 12:42

Летние и зимние запахи: советы по ароматизации дома

Запах дома должен меняться вместе с сезоном. Летом хочется свежести и лёгкости, а зимой — тепла и пряностей.

Читать полностью » Универсальные ароматы: как выбрать для своего интерьера сегодня в 11:40

Какие запахи превращают квартиру в оазис уюта: беспроигрышные варианты

Запах дома влияет на настроение. Есть ароматы, которые всегда работают на уют: они универсальны, понятны и приятны большинству людей.

Читать полностью » Эфирные масла для дома: правила выбора и применения сегодня в 10:38

Тайная сила ароматов: эфирные масла для уюта в доме

Эфирные масла создают уют и свежесть в доме, но важно правильно их выбирать и безопасно использовать, чтобы аромат приносил только пользу.

Читать полностью » Ароматические саше для дома: как выбрать и где использовать сегодня в 9:36

Как правильно использовать саше для ароматизации дома

Ароматические саше помогают наполнить дом уютом и свежестью. Рассказываем, какие выбрать и где разместить, чтобы эффект был максимальным.

Читать полностью » Как проходит дезинсекция от тараканов и сколько нельзя жить в квартире сегодня в 8:31

Почему после дезинсекции нельзя сразу возвращаться домой

Дезинсекция от тараканов проходит поэтапно и требует ухода жильцов. Рассказываем, что делают специалисты и сколько дней нельзя возвращаться домой.

Читать полностью » Подготовка квартиры к визиту дезинсекторов: памятка жильцам сегодня в 7:30

Ошибки жильцов перед дезинсекцией, которые сводят всё на нет

Перед визитом дезинсекторов жильцам нужно подготовить квартиру. Правильная подготовка повышает эффективность обработки и делает её безопасной.

Читать полностью » Безопасный протокол дезинсекции в семьях с детьми и животными сегодня в 6:26

Секрет безопасной дезинсекции в доме с детьми и животными

Бороться с тараканами и при этом защищать детей и питомцев возможно. Главное — соблюдать безопасный протокол применения химии и порядок в доме.

Читать полностью » Когда стоит обращаться к профессионалам для борьбы с тараканами сегодня в 5:24

Профессионалы против тараканов: как понять, что другого выхода уже нет

Есть случаи, когда своими силами тараканов не победить. Запах, десятки особей днём и миграция из вентиляции — прямой сигнал к вызову профессионалов.

Читать полностью »

Новости
Дом

Удаляйте пыль и жир с горизонтальных жалюзи на кухне раз в неделю
Спорт и фитнес

Минспорт РФ официально признал фиджитал-спорт и создал Всероссийскую федерацию
Еда

Метаанализ: порция грибов в день может снижать риск развития рака почти на 50%
Туризм

Путешественник отметил атмосферу уюта и оптимизма в Гондурасе
Еда

Диетолог Гинзбург назвал продукты, которые провоцируют воспаление в организме
Красота и здоровье

Прерывистое голодание увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых болезней на 135% — исследование
Садоводство

Осенний уход за садом помогает растениям успешно перезимовать и дать урожай весной
Питомцы

Ветеринары объяснили, когда сырое мясо опасно для кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet