Сон на боку
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:16

Не наволочка, а обманка: что на самом деле копится в подушках за два года сна

Эксперт Алиша Соколовски рекомендовала стирать подушки четыре раза в год — при смене сезонов

Многие уверены, что чистая постель — это просто свежие простыни и выглаженные наволочки. Но на самом деле одной стиркой белья дело не заканчивается. Ваши подушки — тоже нуждаются в уходе. Именно они впитывают всё, с чем вы соприкасаетесь каждую ночь: пот, жир, частицы кожи, пыль и даже микробы.

"Мы проводим с подушками немало времени, и за это они собирают множество загрязнений — от пылевых клещей до бактерий", — сказала эксперт по экологичной уборке Анджела Белл.

Если пренебрегать чисткой подушек, всё это постепенно оказывается рядом с вашим лицом, провоцируя высыпания, раздражения и даже аллергию.

Как часто нужно стирать подушки

Постельное бельё рекомендуется менять каждую неделю. Но с подушками всё проще — их достаточно стирать примерно раз в квартал.

"Я советую стирать подушки четыре раза в год — при смене сезонов", — отметила президент и со-генеральный директор AspenClean Алиша Соколовски.

Эксперт по нетоксичной уборке Мэрил Нельсон уточняет: если у вас есть чехлы-защиты от пылевых клещей, застёгивающиеся на молнию, достаточно стирки дважды в год. Людям с аллергией стоит проводить процедуру каждые два месяца.

Как постирать подушки, которые можно класть в стиральную машину

Что понадобится:
стиральный порошок, спрей-пятновыводитель, мягкий режим и внимание к ярлыкам ухода.

Шаг 1. Изучите ярлык

На этикетке указано, допускается ли машинная стирка и какой режим выбрать — температура воды, тип цикла, особенности отжима.

Шаг 2. Обработайте пятна

"Используйте пятновыводитель с энзимами — они эффективно расщепляют загрязнения, не повреждая ткань", — пояснила Белл.

Нанесите средство, подождите 15 минут, затем приступайте к стирке.

Шаг 3. Загрузите подушки правильно

Фронтальные машины предпочтительнее — они менее агрессивно воздействуют на наполнитель. В вертикальных моделях кладите подушки вертикально, чтобы они не наматывались на вал.

Чтобы сбалансировать барабан, можно стирать две подушки одновременно или добавить несколько полотенец.

Шаг 4. Выберите деликатный цикл и прохладную воду

Если инструкция не требует иного, лучше стирать на мягком режиме и в холодной воде — высокая температура может испортить наполнитель.

Шаг 5. Проверьте наличие мыла

После стирки сожмите подушку: если чувствуются остатки пены, включите дополнительное полоскание.

"Полезно использовать функцию дополнительного полоскания, чтобы не осталось следов средства", — советует Нельсон.

Как чистить подушки, которые нужно мыть вручную

Что понадобится:
мягкий пятновыводитель, таз с водой, деликатное моющее средство.

Шаг 1. Проверьте состав

Поролоновые, латексные и гречишные подушки нельзя стирать в машине. В противном случае они деформируются.

Шаг 2. Снимите и выстирайте чехол

Съёмные чехлы стирают отдельно, следуя инструкции на ярлыке.

Шаг 3. Локальная чистка

Обработайте пятна спреем, оставьте на 15 минут, затем переходите к основному этапу.

Шаг 4. Ручная стирка

Погрузите подушку в воду с мягким моющим средством, аккуратно сжимайте руками, не выкручивая. Затем тщательно промойте, пока не исчезнет пена.

"Просто мягко сжимайте подушку в мыльной воде, а потом хорошо прополощите", — посоветовала Соколовски.

Как поступить с подушками, которые нельзя мочить

К таким относятся, например, изделия из памяти формы (memory foam).

Что понадобится:
пылесос с насадкой для мягкой мебели, мягкая ткань, пятновыводитель.

Шаг 1. Снова проверяем ярлык

Если указано "не мочить", не рискуйте. Влага может разрушить внутреннюю структуру.

Шаг 2. Стираем чехол

Съёмный чехол можно постирать отдельно — вручную или в машине, если производитель разрешает.

Шаг 3. Удаляем пятна

Нанесите немного пятновыводителя, подождите 15 минут, затем аккуратно промокните место влажной тканью.

"Даже если подушку нельзя мочить, небольшое количество воды при точечной обработке не повредит", — отметила Белл.

Шаг 4. Пропылесосьте подушку

Используйте насадку для мебели, слегка встряхивая подушку во время процесса. Это поможет избавиться от пыли и аллергенов, скопившихся внутри.

Как правильно сушить подушки

Понадобится:
сушильные шары или чистые теннисные мячи, сушилка или решётка, полотенца.

Машинная сушка

Выставьте щадящий режим и низкую температуру.

"Средний или низкий нагрев подойдёт большинству подушек и предотвратит усадку", — говорит Белл.

Чтобы наполнитель не сбился, добавьте пару шаров для сушки или теннисных мячей. Можно периодически останавливать сушилку и взбивать подушки вручную — так делает Соколовски каждые 15 минут.

Сушка на воздухе

Если подушки нельзя нагревать, разложите их на решётке в хорошо проветриваемом месте. Переворачивайте и встряхивайте каждый час. Для ускорения процесса аккуратно промокните их между двумя полотенцами, не выкручивая.

Как продлить свежесть подушек

  1. Используйте чехлы-протекторы с молнией — они создают дополнительный барьер от пыли и продлевают срок службы.

  2. Меняйте наволочки раз в неделю и регулярно переворачивайте подушки, чтобы ткань равномерно изнашивалась.

  3. Иногда выносите подушки на солнце — ультрафиолет уничтожает бактерии и устраняет запахи.

"Солнечный свет естественным образом обеззараживает ткань, но не все материалы его переносят, поэтому проверяйте рекомендации производителя", — предупредила Нельсон.

Таблица "Плюсы и минусы" способов чистки подушек

Метод Плюсы Минусы
Машинная стирка Быстро, эффективно, удаляет запахи и аллергены Не подходит для латекса и пены
Ручная стирка Контроль над процессом, щадящий уход Требует времени и усилий
Сухая чистка (без воды) Безопасна для чувствительных материалов Не удаляет запахи полностью

Частые вопросы

Как понять, что подушку пора постирать?
Если появилась потеря упругости, неприятный запах или пятна — это сигнал, что пора чистить.

Можно ли стирать перьевые подушки?
Да, но только в деликатном режиме и с минимальным количеством моющего средства. Главное — полностью высушить, чтобы не появился запах сырости.

Сколько служит подушка?
В среднем 2-3 года. Даже при регулярной чистке наполнитель теряет форму, а бактерии накапливаются.

Мифы и правда

Миф: подушки не нужно стирать, если использовать наволочку.
Правда: наволочка защищает лишь частично. Пот, слюна и жир проникают внутрь за считаные месяцы.

Миф: стирать подушки — значит их испортить.
Правда: современные наполнители и машинные режимы позволяют безопасно ухаживать за большинством подушек.

Миф: солнечная сушка заменяет стирку.
Правда: солнце лишь обеззараживает поверхность, но не удаляет загрязнения.

3 интересных факта

  1. В обычной подушке за два года скапливается до третьей части её веса в виде пыли и частиц кожи.

  2. Подушки из пуха служат дольше синтетических, но требуют более бережного ухода.

  3. В Японии популярны подушки с гречишной шелухой — они не вызывают аллергию и легко проветриваются.

