Подушки таят больше грязи, чем кажется: одно средство вымоет всё без усилий

Во время тёплых месяцев особенно сложно поддерживать подушки в чистоте. Лето и начало осени часто сопровождаются обильным потоотделением, и на ткани остаются следы, которые портят внешний вид и могут накапливаться неделями. На первый взгляд очистка подушек кажется трудоёмким процессом, однако есть простой способ справиться с этой задачей — достаточно добавить в стирку одно средство, которое есть почти в каждом доме.

Почему подушки нужно стирать регулярно

Подушка — это не только место для отдыха, но и настоящий "сборник" всего, что скапливается за ночь. Пот, жир с кожи и волос, остатки косметики, продукты дыхания и даже частицы кожи создают благоприятную среду для размножения пылевых клещей и бактерий. Со временем это приводит не только к неприятному запаху, но и может стать причиной аллергий, проблем с дыханием или ухудшения качества сна.

Белый уксус: простое и эффективное решение

Одним из самых доступных и безопасных способов очистить подушки является использование обычного белого уксуса. Это средство работает сразу в нескольких направлениях: убирает органические пятна от пота и жира, уничтожает бактерии и устраняет неприятные запахи. В отличие от агрессивной химии, уксус не повреждает ткань и подходит даже для частой стирки.

Как правильно стирать подушки

Прежде чем отправлять подушки в стиральную машину, важно проверить ярлык. Подходят не все изделия: например, подушки из memory foam стирать нельзя — они деформируются и теряют свойства.

Если материал допускает машинную стирку, придерживайтесь простого алгоритма:

Загружайте по две подушки за один цикл, чтобы техника не перегружалась и наполнитель равномерно распределялся. В отсек для кондиционера залейте 250 мл белого уксуса, а затем добавьте обычный стиральный порошок или жидкое средство. Выберите самый горячий режим стирки, допустимый по инструкции на этикетке, и поставьте деликатный цикл. По завершении включите дополнительный отжим, чтобы удалить максимум влаги.

Сушка: машинная или естественная

После стирки подушки должны быть полностью высушены, иначе в них быстро появится плесень. Существует два способа:

Машинная сушка на низкой температуре. Для восстановления объёма можно добавить в барабан шерстяные шарики или теннисные мячи.

Естественная сушка на воздухе. Солнечные лучи не только ускоряют высыхание, но и помогают осветлить ткань и дополнительно обеззаразить наполнитель.

Главное — убедиться, что внутри подушки не осталось влаги, иначе даже небольшой недосушенный участок приведёт к неприятному запаху и порче изделия.

Дополнительные советы по уходу

Чтобы подушки оставались чистыми дольше, можно использовать несколько простых приёмов:

регулярно стирать наволочки и наматрасники;

менять постельное бельё не реже одного раза в неделю;

проветривать спальню, чтобы уменьшить влажность воздуха;

раз в сезон освежать подушки на солнце без стирки.

Таким образом, регулярный уход и использование белого уксуса позволяют продлить срок службы подушек и сохранить их свежесть без лишних усилий.