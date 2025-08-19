Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:21

Вместо порошка — таблетка: отбеливаю подушки простым способом, эффект как после химчистки

Таблетка для посудомойки возвращает белизну наволочкам при стирке

Со временем подушки и наволочки теряют белизну и покрываются жёлтыми пятнами от пота, которые почти невозможно отстирать обычным способом. Частое стирка помогает лишь частично, но выбрасывать подушки из-за этого — не выход.

Секретный приём

Прежде чем использовать агрессивные химикаты, попробуйте лайфхак: вместо порошка добавьте при стирке таблетку для посудомоечной машины.

В составе таких таблеток есть ферменты, расщепляющие органические загрязнения, и безопасные отбеливающие вещества. Именно они помогают вернуть тканям белизну.

Важные правила

  • Всегда смотрите на ярлык изделия. Если указано "не отбеливать" (символ зачёркнутого треугольника), этот способ лучше не применять.

  • Стирайте при температуре, разрешённой производителем. Наилучший эффект получается при 40-60 °C.

  • После "отбеливающей" стирки запустите ещё одну обычную программу, чтобы удалить остатки средств — они могут вызвать раздражение кожи.

Эксперимент

Мы постирали слегка пожелтевшую наволочку с одной таблеткой для посуды при 60 °C. Результат: ткань стала заметно белее за 80 минут, хотя и не идеально ослепительно белой.

Альтернативные методы

Если не хотите использовать таблетки:

  • смешайте перекись водорода и воду (1:5);

  • либо уксус и воду (1:3), замочите ткань и затем постирайте обычным способом.

Эти методы также помогают осветлить ткань и убрать жёлтизну.

Трюк с таблеткой для посудомойки — удобное решение "на скорую руку", но для регулярного ухода лучше чередовать его с более щадящими средствами.

