Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:47

Один простой приём во сне, который делает чудеса с позвоночником

Сон на боку с подушкой между коленями помогает при радикулите и болях в пояснице

Сон влияет не только на уровень энергии и настроение, но и на состояние позвоночника, суставов и даже органов пищеварения. Один из простых и доступных способов сделать отдых более комфортным — использовать подушку между ног. На первый взгляд мелочь, но именно она способна значительно снизить нагрузку на поясницу и бедра, помочь при радикулите и улучшить осанку.

Почему подушка между ног помогает

Во время сна на боку тело старается компенсировать вес верхней ноги. В результате таз и позвоночник могут смещаться, создавая дополнительное напряжение. Подушка между коленями работает как опора: она слегка приподнимает ногу, снижает давление на тазобедренные суставы и помогает позвоночнику оставаться в естественном положении.

Такое положение особенно полезно при:

  • болях в пояснице и бедрах;
  • радикулите и грыже межпозвоночного диска;
  • нарушениях осанки;
  • проблемах с пищеварением и дыханием, связанных со сдавливанием органов во сне.

Сравнение способов сна

Положение сна

Плюсы

Минусы

На спине

Расслабляет позвоночник, полезно для шеи

Может усиливать храп и апноэ сна

На животе

Подходит при лёгких нарушениях дыхания

Деформация позвоночника, нагрузка на шею

На боку без подушки

Удобно для дыхания и ЖКТ

Перекос таза, боль в спине

На боку с подушкой между ног

Поддержка позвоночника, снижение боли, улучшение осанки

Требуется подобрать правильную подушку

Советы шаг за шагом

  1. Выберите подходящую подушку. Лучше всего работают модели из пеноматериала с эффектом памяти или ортопедические клиновидные варианты.
  2. Лягте на бок и поместите подушку между коленями так, чтобы она поддерживала бедра и таз.
  3. Дополните её анатомической подушкой под голову — это усилит эффект выравнивания позвоночника.
  4. Попробуйте несколько ночей подряд, чтобы тело привыкло к новому положению.
  5. При радикулите и болях используйте также небольшую подушку под поясницу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование слишком мягкой декоративной подушки.
    → Последствие: она быстро теряет форму, позвоночник всё равно смещается.
    → Альтернатива: ортопедическая подушка из memory foam.
  • Ошибка: спать с подушкой, зажатой только между стопами.
    → Последствие: нагрузка на таз не уменьшается.
    → Альтернатива: разместить подушку выше — на уровне коленей и бёдер.
  • Ошибка: полное игнорирование боли в спине.
    → Последствие: усиление симптомов радикулита и искривление осанки.
    → Альтернатива: комплекс — подушка между ног, поддерживающий матрас, консультация у ортопеда.

А что если…

А что если подушку положить не между ног, а, например, под живот или спину? Такое решение тоже имеет смысл: небольшая опора в этих зонах снижает напряжение мышц и помогает при беременности, когда давление на позвоночник возрастает.

Плюсы и минусы метода

Плюсы

Минусы

Снижение боли в спине и бедрах

Требуется привыкание

Улучшение осанки

Нужна правильная подушка

Поддержка при радикулите

Не всем удобно менять привычное положение сна

Улучшение дыхания и пищеварения

При слишком высокой подушке может быть дискомфорт

FAQ

Как выбрать подушку для сна между ног?
Лучший вариант — ортопедическая подушка средней жёсткости из memory foam или с гелевым наполнителем.

Сколько стоит специальная подушка?
Цены варьируются от 1500 до 5000 рублей в зависимости от бренда и материалов.

Что лучше: обычная подушка или ортопедическая?
Ортопедическая дольше держит форму и действительно помогает разгрузить позвоночник, в отличие от обычных мягких моделей.

Мифы и правда

  • Миф: подушка между ног нужна только беременным.
    Правда: техника полезна всем, кто спит на боку.
  • Миф: она помогает только при радикулите.
    Правда: метод улучшает осанку, снимает нагрузку с суставов и подходит даже здоровым людям.
  • Миф: чем больше подушка, тем лучше.
    Правда: слишком большая модель нарушает естественное положение таза.

Сон и психология

Правильное положение тела ночью влияет и на эмоциональное состояние. Люди, которые спят комфортно, чаще просыпаются в хорошем настроении, реже страдают от раздражительности и тревожности.

