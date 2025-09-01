Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сон
Сон
© freepik.com by drobotdean is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:52

Аллергия и кашель ночью — виновата постель, о которой вы забываете

Эксперт Анастасия Анохина рассказала, как правильно ухаживать за подушками и одеялами

Подушки и одеяла — не менее важная часть постели, чем простыни и пододеяльники. Но если бельё мы меняем регулярно, то о чистке самих спальных принадлежностей часто забываем. Между тем именно внутри подушек и одеял скапливаются пыль, частицы кожи, бактерии и пылевые клещи, которые могут вызывать аллергию и болезни дыхательных путей.

Со временем наполнитель теряет упругость, изделия начинают пахнуть влагой и потом, хуже держат форму и тепло. Поэтому уход за ними — обязательная часть заботы о здоровье и качестве сна.

Просушивание на свежем воздухе

Лучший способ вернуть подушкам и одеялам свежесть — регулярно проветривать их. Раз в два-три месяца их стоит выносить на солнце или мороз, оставляя на воздухе хотя бы на час, а лучше на целый день. Главное — избегать сырой погоды: влажность может привести к появлению плесени, особенно в перьевых изделиях.

"Снимите наволочки и пододеяльники, развесьте всё на сушилке и дайте как следует проветриться", — советует эксперт Анастасия Анохина.

Вакуумная чистка

Домашняя альтернатива химчистке — вакуумные мешки. Достаточно упаковать туда подушки или одеяла, откачать воздух пылесосом и оставить минимум на 10 минут. В безвоздушной среде погибают пылевые клещи, а изделие очищается от пыли и аллергенов.

Стирка в машинке

Постирать можно и синтетические, и натуральные наполнители, кроме анатомических подушек — они теряют форму. Но есть нюансы:
• синтетику можно стирать хоть каждую неделю — она быстро сохнет,
• пух и шерсть требуют более бережного ухода: они долго сохнут и могут заплесневеть, если не просушить их до конца.

Эксперты советуют использовать жидкие гели вместо порошков, так как они лучше вымываются. После стирки изделия обязательно нужно дополнительно просушить и "выбить".

Химчистка и техника для глубокой уборки

Профессиональная чистка — самый надёжный способ. В химчистке наполнитель вынимают, очищают и сушат, после чего возвращают в наволочку. Стоимость процедуры выше, но результат заметен сразу.

Альтернатива — аренда пылесосов с системой фильтрации (например, Bork, Hyla, Rainbow). Эти устройства глубоко выбивают пыль и уничтожают клещей не только в подушках и одеялах, но и в матрасах.

Когда пора обновлять

Даже при регулярном уходе подушки и одеяла не вечны. Специалисты рекомендуют менять их раз в три года, а людям с аллергией — раз в год. Это гарантирует свежесть сна и минимизирует риски для здоровья.

