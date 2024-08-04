Велосипедист погиб из-за пьяной сотрудницы полиции, севшей за руль

В городе Мариинск Кемеровской области произошла трагедия: сотрудница местного отдела полиции, находясь за рулем автомобиля, совершила наезд на велосипедиста, который, скончался на месте происшествия.

Авария произошла 3 августа. По предварительной версии, полицейская, управлявшая автомобилем Mitsubishi Lancer, не соблюдала безопасную дистанцию и допустила столкновение с мужчиной, который шел вдоль дороги и вел велосипед рядом с собой. Прибывшие на место медики констатировали смерть велосипедиста.

В ходе расследования выяснилось, что виновница ДТП находилась в состоянии алкогольного опьянения. Руководство МВД пообещало уволить сотрудницу из органов внутренних дел, а ее непосредственного руководителя привлечь к дисциплинарной ответственности. Следственный комитет установил личность погибшего — это 73-летний житель Мариинска. В результате аварии пострадала и сама виновница, она была доставлена в больницу с травмами.

В отношении сотрудницы полиции возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ей грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет. Этот трагический случай еще раз напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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