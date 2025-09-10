Пилатес ломает мифы: зачем его практикуют не только модели, но и военные

Пилатес давно вышел за рамки модного увлечения голливудских звёзд. Сегодня это направление фитнеса рассматривается как универсальный способ укрепить здоровье и поддерживать тело в тонусе. Главное преимущество метода в том, что он одинаково подходит и начинающим, и опытным спортсменам, и людям, восстанавливающимся после травм.

Что такое пилатес

Эта система упражнений сочетает работу над подвижностью суставов, укреплением мышц и правильным дыханием. Тренировки строятся так, чтобы нагрузка распределялась по всему телу, а основное внимание уделялось центру — мышцам кора и тазового дна. Занятия обычно длятся от 45 минут до часа и проходят в спокойном, но концентрированном ритме.

Методика появилась в 1920-х годах. Её основатель, тренер Джозеф Пилатес, стремился создать систему, которая помогала бы человеку оставаться сильным, гибким и собранным, сохраняя лёгкость и плавность движений.

Кому подходит

Пилатес востребован у самых разных категорий людей. Он помогает скорректировать осанку и снять мышечное напряжение, улучшает координацию и баланс, развивает связь между телом и разумом.

Занятия рекомендуют:

• женщинам в период беременности и после родов;

• людям старшего возраста для укрепления опорно-двигательного аппарата;

• спортсменам, которым важно повысить гибкость и контроль движений.

"Хотя это может прозвучать банально, пилатес действительно полезен для всех", — сказала владелица Sage Studio Pilates и инструктор STOTT Pilates Джессика Маршалл.

Принципы метода

Хотя сам Джозеф Пилатес не формулировал строгих правил, его последователи выделили несколько базовых идей, которые встречаются в любом классе:

Дыхание - правильная техника дыхания помогает включить мышцы и улучшает эффективность упражнений. Центрирование - внимание сосредотачивается на мышцах живота, поясницы и таза. Концентрация - важно полное присутствие в процессе тренировки. Контроль - каждое движение выполняется осознанно, с учётом формы и техники. Точность - упражнения выполняются в правильном положении тела. Поток - движения должны быть плавными и взаимосвязанными.

Эти принципы делают занятия похожими на практику осознанности, где тело и разум работают как единое целое.

Разнообразие упражнений

"У пилатеса более 500 упражнений, не считая вариаций и модификаций", — отметила основательница Harlem Pilates Тиффани Лорен Мэйсон.

Система включает сотни движений разной сложности — от простых планок и махов ногами до более сложных комбинаций с прогибами и скручиваниями. Все они строятся вокруг работы кора и правильного дыхания.

Упражнения можно выполнять на полу, используя только коврик, или подключать специальное оборудование: реформер, стул, башню. Каждый снаряд даёт свои возможности — от дополнительного сопротивления до поддержки и корректировки движений.

Виды занятий

Существуют разные направления, каждое из которых имеет свои особенности:

• Классический пилатес сочетает упражнения на коврике и тренажёрах, акцент делается на проработку всех движений тела.

• Современный пилатес добавляет новые элементы — эспандеры, гантели, ролики. Концепция может меняться в зависимости от стиля инструктора.

• Реформер-пилатес считается более интенсивным, так как используется специальная платформа со скользящей кареткой, пружинами и блоками для сопротивления.

Как проходят тренировки

Пилатес может быть аэробной и неаэробной практикой. Всё зависит от темпа и структуры занятия. Основное условие — концентрация, ритм и точность выполнения. Благодаря этому методика подходит людям с любым уровнем физической подготовки.

Интересно, что многие предпочитают начинать заниматься дома — для старта нужен лишь коврик и немного пространства. Но регулярные групповые тренировки в студии помогают быстрее освоить правильную технику и получать от практики максимум пользы.

Пилатес объединяет силу и гибкость, дисциплину и лёгкость. Это не просто комплекс упражнений, а целая философия движения, которая позволяет укреплять тело, улучшать здоровье и находить гармонию.