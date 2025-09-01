Весы показывают больше после Пилатеса: что на самом деле происходит с телом

Когда человек начинает заниматься Пилатесом или резко увеличивает нагрузку, вес может меняться самым неожиданным образом. Иногда цифры на весах показывают даже прибавку, хотя кажется, что от тренировок должно быть наоборот. Важно понимать, почему так происходит, и не спешить делать выводы о том, что тренировки "не работают".

Почему вес может увеличиваться после Пилатеса

Воспаление и задержка жидкости

Любая новая нагрузка становится стрессом для организма. Во время занятий мышцы получают микротравмы — крошечные надрывы волокон. Это нормальная реакция, которая запускает процесс восстановления и роста мышц. Но вместе с этим возникает воспаление и временная задержка жидкости. Отсюда и ощущение скованности, и прибавка в весе на 1-2 килограмма. Обычно через пару дней организм приходит в норму.

Набор мышечной массы

Пилатес не только про гибкость и растяжку — это полноценная силовая работа с собственным весом. Постепенно мышцы становятся плотнее и сильнее. Поскольку мышечная ткань плотнее жировой, на весах может появляться небольшой прирост, даже если внешне фигура выглядит стройнее.

"Вы набираете вес в мышцах и теряете в жировой массе, но из-за разницы между ними это может отразиться в виде временного набора веса", — пояснила инструктор и основатель New York Pilates Хезер Андерсон.

Иными словами, килограммы не всегда показатель. Гораздо важнее, как меняется тело визуально и что вы ощущаете после занятий.

Рост аппетита

Физическая активность почти всегда стимулирует голод. Организм требует больше энергии, и после интенсивной тренировки тянет восполнить силы. Это абсолютно нормально, но важно контролировать качество еды. Полезно заранее готовить блюда с белком, цельнозерновыми продуктами и овощами — так меньше шансов "сорваться" на быстрые калории.

Ошибки в подсчёте калорий

Пилатес — эффективный метод укрепления тела и снятия стресса, но это не самый энергозатратный вид тренировки. По данным Harvard Health, получасовое занятие йогой сжигает от 120 до 168 калорий, а показатели у Пилатеса близки к этим цифрам. Часто люди переоценивают расход энергии и начинают есть больше, чем сжигают, что в итоге ведёт к росту веса.

Что на самом деле даёт Пилатес

Если рассматривать Пилатес только как инструмент похудения, можно разочароваться. Но в действительности его польза гораздо шире. Он укрепляет мышцы кора, улучшает осанку, развивает гибкость и помогает снизить уровень стресса.

"В дополнение к силе, Пилатес увеличивает гибкость и улучшает осанку. Кроме того, это осознанная техника фитнеса, которая доказала свою эффективность для психического здоровья", — отметила инструктор Хезер Андерсон.

Регулярные тренировки повышают уверенность в себе и дают ощущение контроля над телом. А главное — это практика, которая работает в долгую, формируя здоровые привычки и гармоничное восприятие собственного тела.

Кратковременный набор веса после начала занятий Пилатесом — естественное явление. Он связан с изменениями в мышцах, воспалением и особенностями питания. Такие колебания не должны становиться поводом для отказа от практики. Гораздо важнее обращать внимание на общее самочувствие, укрепление тела, улучшение осанки и психологического состояния, которые постепенно приходят вместе с регулярными тренировками.