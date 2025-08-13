Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Waterrower is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Парадокс Пилатеса: почему стройность приходит вместе с лишними килограммами

Эксперт по Пилатесу Андерсон объяснила, почему вес растёт в начале тренировок

Когда вы начинаете заниматься Пилатесом, весы могут преподнести неожиданный сюрприз. Вместо снижения цифр на табло они могут… слегка подрасти. И это вовсе не повод для паники — чаще всего это говорит о том, что вы движетесь в правильном направлении.

Почему вес может расти в начале тренировок

1. Воспаление мышц

Новая нагрузка — стресс для мышечных волокон. По данным Cleveland Clinic, во время занятий возникают микротравмы, на восстановление которых организм реагирует воспалением и временной задержкой жидкости. Итог — пара лишних килограммов на утро после интенсивной тренировки. Хорошая новость: через день-два вес возвращается в норму.

2. Рост мышечной массы

Пилатес — это разновидность силовой нагрузки, которая укрепляет мышцы всего тела. Мышечная ткань плотнее жировой, поэтому при одинаковом объёме вес у более мускулистого человека будет выше. Как отмечает основательница студии New York Pilates Хизер Андерсон:

"Вы можете набирать вес за счёт мышц и терять жир, но из-за разницы в плотности тканей весы покажут рост".

3. Усиление аппетита

Активные тренировки разгоняют обмен веществ и повышают чувство голода. Проблема в том, что в спешке после занятия легко взять калорийный, но бедный питательными веществами перекус. Чтобы избежать этого, полезно планировать питание заранее: включать в рацион нежирное мясо, рыбу, яйца, сложные углеводы (например, киноа или бурый рис) и овощи.

4. Переоценка сожжённых калорий

Хотя Пилатес улучшает тонус мышц и повышает общий расход энергии, это не сверхкалорийная тренировка. Для сравнения, полчаса йоги сжигает около 120-168 калорий, и Пилатес в среднем даёт схожий результат. Если вы переоцениваете расход и параллельно увеличиваете потребление пищи, вес может вырасти.

Главное — не цифры на весах

Рост веса при старте занятий Пилатесом обычно связан не с накоплением жира, а с адаптацией организма. Зато вы получите куда более важные бонусы:

  • укрепление мышечного корсета,
  • улучшение осанки и гибкости,
  • снижение болей в спине,
  • повышение осознанности и уверенности в себе.

Как говорит Андерсон:

"Пилатес — это не только про силу. Это комплексная система для тела и разума, которая помогает почувствовать себя лучше во всех смыслах".

Поэтому вместо того чтобы зацикливаться на весе, прислушивайтесь к своему телу и радуйтесь прогрессу, который виден не только в зеркале, но и в самочувствии.

