Парадокс Пилатеса: почему стройность приходит вместе с лишними килограммами
Когда вы начинаете заниматься Пилатесом, весы могут преподнести неожиданный сюрприз. Вместо снижения цифр на табло они могут… слегка подрасти. И это вовсе не повод для паники — чаще всего это говорит о том, что вы движетесь в правильном направлении.
Почему вес может расти в начале тренировок
1. Воспаление мышц
Новая нагрузка — стресс для мышечных волокон. По данным Cleveland Clinic, во время занятий возникают микротравмы, на восстановление которых организм реагирует воспалением и временной задержкой жидкости. Итог — пара лишних килограммов на утро после интенсивной тренировки. Хорошая новость: через день-два вес возвращается в норму.
2. Рост мышечной массы
Пилатес — это разновидность силовой нагрузки, которая укрепляет мышцы всего тела. Мышечная ткань плотнее жировой, поэтому при одинаковом объёме вес у более мускулистого человека будет выше. Как отмечает основательница студии New York Pilates Хизер Андерсон:
"Вы можете набирать вес за счёт мышц и терять жир, но из-за разницы в плотности тканей весы покажут рост".
3. Усиление аппетита
Активные тренировки разгоняют обмен веществ и повышают чувство голода. Проблема в том, что в спешке после занятия легко взять калорийный, но бедный питательными веществами перекус. Чтобы избежать этого, полезно планировать питание заранее: включать в рацион нежирное мясо, рыбу, яйца, сложные углеводы (например, киноа или бурый рис) и овощи.
4. Переоценка сожжённых калорий
Хотя Пилатес улучшает тонус мышц и повышает общий расход энергии, это не сверхкалорийная тренировка. Для сравнения, полчаса йоги сжигает около 120-168 калорий, и Пилатес в среднем даёт схожий результат. Если вы переоцениваете расход и параллельно увеличиваете потребление пищи, вес может вырасти.
Главное — не цифры на весах
Рост веса при старте занятий Пилатесом обычно связан не с накоплением жира, а с адаптацией организма. Зато вы получите куда более важные бонусы:
- укрепление мышечного корсета,
- улучшение осанки и гибкости,
- снижение болей в спине,
- повышение осознанности и уверенности в себе.
Как говорит Андерсон:
"Пилатес — это не только про силу. Это комплексная система для тела и разума, которая помогает почувствовать себя лучше во всех смыслах".
Поэтому вместо того чтобы зацикливаться на весе, прислушивайтесь к своему телу и радуйтесь прогрессу, который виден не только в зеркале, но и в самочувствии.
